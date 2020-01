Adam Driver ringrazia i fan per la raccolta fondi in onore di Ben Solo

Adam Driver ha inviato un video ringraziamento rivolto ai fan che hanno contribuito alla raccolta fondi lanciata sul sito GoFundMe in onore di Ben Solo, il suo personaggio nella saga di Star Wars.

In segno di apprezzamento nei confronti dell'attore che ha interpretato il figlio di Han e Leia nella nuova trilogia, online sono già stati raccolti oltre 57.000 dollari. La cifra verrà donata all'organizzazione Arts in the Armed Forces, fondata proprio da Adam Driver che ora ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno sostenuto l'iniziativa con un video in cui dichiara: "Volevo semplicemente dire che sono venuto a conoscenza della campagna che è stata lanciata in onore del personaggio di Ben Solo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, con tutti i soldi destinati a un'associazione nonprofit che ho fondato, chiamata Arts in the Armed Forces, e significa davvero tanto la sua esistenza e il fatto che così tante persone abbiano partecipato".

L'attore ha proseguito: "Non solo avete comprato un biglietto per vedere il film, ma ora state donando dei soldi a questa organizzazione a cui tengo profondamente. Quindi volevo dedicarvi un momento e dirvi che vi ringrazio davvero molto".

A message from AITAF Founder Adam Driver pic.twitter.com/EFbSSSn2q0 — Arts in the Armed Forces (@AITAF) 7 gennaio 2020

Gli utenti di r/StarWarsLeaks su Reddit hanno lanciato la raccolta fondi e hanno scritto online che l'idea è nata per dimostrare il proprio apprezzamento nei confronti del suo lavoro e perché la missione dell'organizzazione, che utilizza l'arte come strumento per comprendere se stessi e superare traumi e problemi, è davvero importante. La pagina GoFundMe sottolinea: "Sappiamo quanto Adam sostenga con passione AITAF e speriamo che sia come un abbraccio di ringraziamento. In realtà, visto che Adam non ama molto gli abbracci, forse una stretta di mano amichevole? Una pacca sulla spalla? Non saprei, è difficile. Comunque speriamo che questo dimostri l'impatto che il suo lavoro ha tra le persone".

Tra i sostenitori della raccolta fondi c'è anche Joonas Suotamo, interprete di Chewbacca, che ha scritto un tweet per sostenere l'iniziativa e ha dichiarato che farà la #BenSoloChallenge, che invita i fan a ricreare l'ormai famoso gesto che Ben compie quando affronta i cavalieri di Ren, se la cifra raccolta aumenterà ulteriormente.