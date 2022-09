Adam Devine scambiato per Adam Levine dopo le accuse di infedeltà: la risposta dell'attore

Nell'ultimo periodo l'attore di Pitch Perfect, Adam Devine, è stato scambiato spesso dai fan per il cantautore Adam Levine, frontman del gruppo musicale Maroon 5, accusato di aver inviato messaggi civettuoli a più donne, nessuno dei quali destinato alla moglie Behati Prinsloo, modella di Victoria's Secret.

Avendo lo stesso nome e un cognome molto simile, non sorprende che qualcuno possa essersi confuso tra le due personalità. Così Devine ha ricordato ai suoi ammiratori che lui e Levine non sono la stessa persona, condividendo un post su Instagram con una foto di sé stesso e della moglie Chloe Bridges, insieme a una didascalia che riporta le seguenti parole:

"Voglio solo pubblicare questo e dire che mia moglie @chloebridges e io stiamo andando alla grande. Non sono Adam Levine. È un tizio diverso e un cantante peggiore. Comunque chiameremo il nostro futuro bambino Sumner".

Adam Levine: nuove rivelazioni sulle sue presunte infedeltà sui social

L'ultima frase del post è un diretto riferimento a Sumner Stroh, la modella e influencer di Instagram che ha accusato il cantante di aver portato avanti una relazione extraconiugale con lei per quasi un anno in un video virale su TikTok pubblicato questo mese. Una dichiarazione poi smentita dal protagonista dello scandalo, che ha ammesso di essersi spinto oltre in un periodo della sua vita deplorevole ma di non aver mai avuto un rapporto fisico con la donna.

Per quanto riguarda Adam Devine, ha ricevuto elogi da comici e attori per il suo post esilarante. L'interprete e la moglie si sono incontrati sul set di The Final Girls nel 2014, fidanzati nell'ottobre 2019 dopo oltre quattro anni di frequentazione e sposati lo scorso anno.

Ricordiamo che l'attore tornerà a vestire i panni di Bumper Allan nella serie spin-off di Peacock Pitch Perfect: Bumper in Berlin.