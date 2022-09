Adam Levine: nuove rivelazioni sulle sue presunte infedeltà sui social

In questi giorni Adam Levine, frontman dei Maroon Five, è al centro di uno scandalo legato alla sua vita amorosa. Il cantante, infatti, è stato accusato su più riprese di aver tradito, o provato a farlo, la moglie con altre donne, che ad oggi tanno tirando fuori nuove storie e fatti sul suo conto. Una di queste è stata la sua ex insegnate di Yoga, la quale ha affermato che Adam Levine le ha inviato, nel tempo, una serie di messaggi allusivi per poi trattarla come "spazzatura usata".

Adam Levine nel video di Girls Like You

Parlando con il Daily Mail Alanna Zabel, insegnante di Adam Levine dal 2007 al 2010, ha parlato più che altro di "decenza umana": "Gli amici non si trattano come spazzatura usata, ed è così che lui ha trattato me". Inoltre negli scorsi giorni la Zabel ha mostrato pubblicamente alcuni messaggi del cantante in cui lui la invitava a passare la giornata insieme nudi, andando ovviamente ad impattare sulla sua vita sentimentale. Dalle sue parole sembra che Adam Levine avrebbe ignorato le conseguenze di questi messaggi tagliando i ponti con lei, senza mai scusarsi dell'accaduto.

Adam Levine in una foto pubblicata da Out

Alla lista delle storie legate ad Adam Levine si è aggiunta, proprio in questi giorni, anche quella di una certa Ashley Russell, attualmente 21enne. Anche la Russell ha condiviso con il Daily Mail alcuni messaggi che il cantante le avrebbe inviato dopo aver visto le sue storie su Instagram. Questi messaggi da Adam Levine le arrivavano "quasi ogni giorno, di notte, intorno alle 22:00, e io controllavo i social ogni volta che pubblicavo una storia accorgendomi che le vedeva sempre", sottolineando l'interesse del cantante verso il suo corpo.

La Russell ha rivelato di avergli dato spago per vedere fino a che punto si sarebbe spinto: "Sapevo che era strano, quindi ho voluto continuare per vedere se la situazione sarebbe peggiorata", per poi aggiungere, "Quando gli ho detto che rischiava di essere beccato a a messaggiare con le ragazze come stava facendo con me, ha smesso di mandarmi messaggi". Notando che comunque continuava a vedere le sue storie, la Russell ha infine aggiunto: "Penso che questo sia il vero significato della mancanza di rispetto verso una donna. Mi rende molto triste che sia sposato e che faccia questa cosa immatura".

Ashley Russell, influencer in ambito fitness, è la quinta donna ad accusare Levine di averle inviato messaggi allusivi in privato. Anche le altre, in questi giorni, stanno condividendo i messaggi che hanno ricevuto, con le rispettive esperienze.