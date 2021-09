Pitch Perfect: in arrivo una serie con star Adam Devine

Il mondo di Pitch Perfect si espanderà grazie a una serie tv che verrà realizzata per la piattaforma di streaming Peacock e avrà come protagonista Adam Devine.

Il progetto riporterà sugli schermi il personaggio di Bumper Allen, già apparso nei primi due film.

Lo show legato alla storia di Pitch Perfect racconterà quello che accade a Bumper, interpretato da Adam DeVine, dopo che decide di trasferirsi in Germania per provare a ottenere successo nel mondo della musica. Una delle sue canzoni diventerà poi una hit a Berlino.

Nella serie sarà coinvola anche Elizabeth Banks, che ha recitato nei lungometraggi di cui era produttrice. L'attrice è poi stata coinvolta anche come regista dei film che hanno incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo.

Pitch Perfect ha avuto come star le attrici Anna Kendrick e Rebel Wilson nel ruolo di due giovani che entrano a far parte di un gruppo che canta a cappella.

Peacock ha già dato il via libera alla produzione di altri show ispirati a film prodotti da Universal. Erin Udderhill, presidente del settore televisivo dello studio, ha dichiarato: "Siamo così felici nell'avere l'opportunità di portare l'amato franchise di Pitch Perfect sul piccolo schermo e di esplorare i personaggi esilaranti e unici in questo mondo pieno di musica".