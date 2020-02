Achille Lauro da Pechino Express a Sanremo, stasera su Rai2

Achille Lauro Express è lo speciale dedicato alla partecipazione del cantante e di Boss Doms a Pechino Express nel 2017 e andrà in onda stasera su Rai2 in seconda serata.

Il viaggio di Achille Lauro a Pechino Express torna stasera su Rai2 in uno speciale che è il racconto di una delle coppie più iconiche della sesta edizione del reality targato RAI, quella formata da Achille Lauro e dal suo inseparabile chitarrista, Boss Doms.

Achille Lauro Express parte dal 2017, da quando Costantino della Gherardesca rivelava agli altri in gara la coppia de "I compositori": dalle Filippine, partenza del loro viaggio, arrivarono fino alla finale in Giappone, conquistando la medaglia di bronzo. Amici di vecchia data, Achille Lauro e Boss Doms sono passati, in appena tre anni, dall'essere giovani musicisti agli albori della loro carriera a innovativi talenti della musica italiana, protagonisti per due anni consecutivi sul palco dell'Ariston di Sanremo.

Pechino Express: quando Achille Lauro e Boss Doms parteciparono al reality

Achille Lauro Express andrà in onda stasera su Rai2 in seconda serata, al termine della terza puntata di Pechino Express 2020.

Pechino Express 2020, terza puntata stasera su Rai2: anticipazioni