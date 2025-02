Achille Lauro a Le Iene: "Sono single, ma mi piacerebbe avere una famiglia. Vorrei 15 figli"

Achille Lauro è un artista molto amato: lo dimostra il calore del pubblico che lo ha circondato fuori dall'Ariston, così come i fischi della platea dell'Ariston quando è stata svelata la sua settima posizione in classifica. La iena Nicolò De Devitiis ha trascorso la settimana del Festival insieme a lui, seguendolo nella preparazione delle interviste, negli appuntamenti sanremesi e in tutta la sua avventura. Così, in un momento di tranquillità, abbiamo potuto conoscere un lato più intimo di Lauro.

Achille Lauro

L'amore delle fan

Di giorno infatti, ecco arrivare le fan che chiedono foto, autografi. Tanto che su X Lauro aveva scritto di essere chiuso in un locale della città, in attesa che arrivassero i carabinieri a liberarlo, tanta era la gente che lo aspettava: "Siamo bloccati in un negozio con migliaia di fan fuori. Vi amo bellezze !!! Stanno arrivando i carabinieri a liberarci ", aggiungendo cuori ed emoticon sorridenti. Nel servizio realizzato da Devitiis lo vediamo parlare con alcune donne: "Posso dire? Sono single", e poi ridendo con Devitiis aggiunge: "Lì dietro sono stato tutto il tempo a parlare con belle ragazze". Quindi Lauro conferma di non essere impegnato. Secondo te perché piaci così tanto?, gli chiede l'inviato del programma di Italia Uno: "Perché sono gentile", è la risposta.

Achilla Lauro a Sanremo 2020

L'Achille Lauro più intimo: la necessità di sentirsi amati

Dopo la sua prima esibizione al Festival, la sua ex ragazza ha scritto una lettera pubblicata su diverse testate. L'artista, ne ha parlato in un momento insieme a Devitiis: "Sai, ero un ragazzino solo a Roma, chiaramente stavo spesso a casa di questa ragazza, sai quegli amori adolescenziali, ma un conto è un amore adolescenziale quando sei sano, un conto se sei super tormentato. Se ci penso è anche un po' quella roba lì che si vede nella canzone no? Se non mi ami muoio giovane, quella necessità di sentirsi amati". Riguardo poi al matrimonio, ha spiegato: "Credo sia molto difficile, che sia un lavoro, un atto di coraggio, devi proprio volerlo. Non sono uno che dice non mi voglio sposare, non voglio fare famiglia, anzi, mi piacerebbe tantissimo, mi piacerebbe avere 15 figli, quando sarà il momento voglio scegliere la persona giusta, costruire qualcosa di sano che duri". Infine, la iena gli ha chiesto cosa sia per l'amore: "Per me forse è volere il bene dell'altro, amarsi è proprio quello, anche sapersi dire addio".

E il successo? "Il segreto è sapersi schiantare: a me i grandi momenti, sono arrivati sempre dopo aver fatto figuracce". Infine, Nicolò De Devitiis gli chiede: "Ma si fa l'amore a Sanremo?". "Bisogna tornarci quando non siamo in gara", poi Lauro ci ripensa: "Volendo potremmo...forse si".