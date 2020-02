Achille Lauro è gay? La risposta del cantante

Achille Lauro è gay? "Questo lo lascio al caso" Così la rivelazione di Sanremo 2020, ha risposto alla domanda sulla sua sessualità dopo il bacio con il chitarrista Boss Doms.

Achille Lauro con i suoi travestimenti ha lasciato il segno a Sanremo 2020. Molti si sono chiesti se il cantante sia gay o etero, complice anche il bacio sulle labbra che si è scambiato con il suo chitarrista Boss Doms. "Lei è etero, gay, fluido?", gli chiede il giornalista de Il Corriere della Sera, e Achille risponde con un ambiguo "Questo lo lascio al caso".

Achille Lauro a Sanremo 2020 durante la prima serata

Il titolo della sua canzone, Me ne frego, fu uno slogan fascista,ma Achille Lauro precisa che il brano non ha nulla a che vedere con la politica: "Non significa 'non mi interessa', significa facciamolo, viviamolo. È il racconto di una relazione d'amore, e dell'evoluzione di un personaggio".

Così come il personaggio della canzone anche il personaggio Achille Lauro si è evoluto sul palco. Nelle quattro serate di Sanremo si è travestito da San Francesco, David Bowie, la Marchesa Luisa Casati Stampa e la regina Elisabetta I. A tutti coloro che non hanno capito il motivo di queste rappresentazioni Achille dice "A Sanremo volevo portare una canzone che fosse anche un'opera teatrale, un live in quattro minuti. Non volevo solo farla ascoltare, ma farla vedere".