Achille Lauro e Diletta Leotta nel cast di Celebrity Hunted 2, nuova stagione della serie Amazon

Achille Lauro, Diletta Leotta e non solo: Amazon Prime Video ha annunciato il cast di Celebrity Hunted 2, la seconda stagione del reality thriller Amazon Original italiano, che porterà sullo schermo sette personaggi di spicco del panorama pop del nostro Paese.

Ecco il cast completo:

Vanessa Incontrada

Stefano Accorsi

Elodie

M¥ss Keta

Diletta Leotta

Achille Lauro

Boss Doms

La prima stagione (che ha visto tra i protagonisti personaggi seguitissimi come Francesco Totti e Fedez) ha debuttato con successo a marzo 2020, offrendo ai clienti Prime una serie innovativa in cui personaggi famosi cercano di non farsi catturare. Questa seconda stagione offrirà una nuova emozionante avventura con una narrazione innovativa, intrisa di momenti di suspense e coinvolgenti e una sana dose di leggerezza.

Non si conosce ancora la data di debutto ufficiale per la seconda stagione di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, ma da Amazon Prime Video assicurano che sarà disponibile nel corso del 2021.

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo - prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV - è un real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l'Italia, nel tentativo di mantenere l'anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni (e questo spiegherebbe anche l'assenza di molti di loro dai social ultimamente), con limitate risorse economiche.

A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell'ordine e dai servizi segreti militari. I 'cacciatori' potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazione utili per la "caccia".