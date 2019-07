Ace Ventura - Missione Africa, su Netflix in streaming da oggi!

Luglio è finalmente arrivato e, ovviamente, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Ace Ventura - Missione Africa, la commedia sequel datata 1995, con Jim Carrey nuovamente protagonista assoluto diretto da Steve Oedekerk.

Sconvolto per non aver potuto salvare un procione durante uno sfortunato incidente, l'acchiappa-animali Ace Ventura si ritira in un Ashram buddhista, per ritrovare la pace con se stesso. Un giorno un membro dello stato africano della Nibia lo rintraccia e lo convince ad accettare un nuovo caso: dovrà ritrovare un animale sacro della tribù dei Kakati scomparso per ragioni misteriose, e deve farlo prima del matrimonio tra la principessa della tribù e un guerriero dei litigiosi Wachootoo, per non arrivare a un feroce scontro tra clan.

La locandina di Ace Ventura - Missione Africa

Il film ha incassato oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo, raddoppiando il successo del primo capitolo. I due film della saga non sono stati esattamente amati dalla critica, che su Metacritic non ha mai dato la sufficienza in media alla saga, ma tra il pubblico i due capitolo hanno ormai un ruolo di film di culto. Jim Carrey è stato pagato ben 15 milioni di dollari, ovvero metà del budget totale di Ace Ventura 2, per tornare nei panni dello svitato detective. Secondo il suo amico Jeff Daniels, Carrey non ha particolarmente gradito la sceneggiatura del sequel, aveva paura di come sarebbe stato trattato l'argomento dei nativi americani e dell'esagerazione sul terrore del protagonista per i pipistrelli.

