Ace Ventura 3: gli sceneggiatori di Sonic al lavoro sul sequel

Ace Ventura 3 è attualmente in fase di sviluppo e i produttori hanno svelato che gli autori di Sonic sono al lavoro sul progetto.

I primi due film avevano come star Jim Carrey, attore che ha raggiunto la popolarità internazionale anche grazie all'iconico ruolo.

Al lavoro sul terzo capitolo delle divertenti avventure di Ace Ventura ci sono gli sceneggiatori Pat Casey e Josh Miller, già autori di Sonic, l'adattamento cinematografico del popolare videogioco, che aveva nel cast proprio Jim Carrey.

In una dichiarazione rilasciata a Park Circus, i produttori hanno dichiarato: "Siamo davvero eccitati per quanto riguarda gli sviluppi dei franchise dell'Esorcista e di Ace Ventura. Durante il COVID gli spettatori hanno amato e sono stati elettrizzati dalla possibilità di riportare sugli schermi dei personaggi amati con nuove storie. Ace Ventura avrà un nuovo capitolo della storia realizzato per Amazon, un film che verrà distribuito nelle sale che vede coinvolti gli sceneggiatori di Sonic".

La popolarità di Ace Ventura, anche grazie ai momenti in cui Jim Carrey ha ricordato il film durante la promozione del lungometraggio tratto dai videogiochi, è cresciuta negli ultimi mesi, convincendo quindi i produttori a mettere in cantiere un terzo film.