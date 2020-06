Academy: Ava DuVernay e Whoopi Goldberg elette nel Consiglio di Amministrazione

Ava DuVernay e Whoopi Goldberg entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Academy dopo le elezioni che hanno stabilito i nomi degli artisti che si occuperanno dell'organizzazione.

A causa del Coronavirus il processo che ha portato alla decisione è stato particolarmente breve e oggi sono stati annunciati i risultati.

Alla guida delle branche che compongono l'Academy of Motion Picture Arts & Sciences ci saranno quindi Ava DuVernay per quanto riguarda i registi, Lynette Howell Taylor (A Star is Born) per i produttori, Debra Zane per i casting director, Stephen Rivkin per i montatori, Linda Flowers per il trucco e le acconciature e Rob Bredow per gli effetti visivi.

Whoopi Goldberg ritornerà invece nel Consiglio di Amministrazione per occuparsi del gruppo dedicato agli attori per altri tre anni nonostante la concorrenza di 19 candidati. Tra chi è stato rieletto ci sono poi Mandy Walker (direttori della fotografia), Isis Mussenden (costumisti), Kate Amend (documentari), David Linde (executive), Christina Kounelias (marketing e pubbliche relazioni), Charles Bernstein (musica), Wynn P. Thomas (scenografi), Teri E. Dorman (sonoro) e Larry Karasewski (sceneggiatori), e Jon Bloom (cortometraggi e animazione).

Le persone elette nella giornata di domani si incontreranno virtualmente in video conferenza per parlare dei possibili cambiamenti in vista dell'edizione 2021 degli Oscar la cui cerimonia di premiazione potrebbe essere posticipata a marzo o ad aprile.