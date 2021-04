Above Suspicion: Emilia Clarke e Jack Huston nel trailer del thriller

I fan de Il trono di spade saranno felici di ritrovare Emilia Clarke in una versione decisamente nuova nel trailer di Above Suspicion, thriller diretto da Phillip Noyce e interpretato anche da Jack Huston. Il progetto è un adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Joe Sharkey, giornalista del New York Times, e la sceneggiatura è firmata da Chris Gerolmo.

La storia di Above Suspicion, ispirata a fatti realmente accaduti, racconterà quello che accade Mark Putnam, agente dell'FBI da poco sposato che riceve il compito di ottenere informazioni in una cittadina mineraria del Kentucky che si trova tra i monti Appalachi. L'uomo intraprende una relazione illecita con una donna del posto, Susan Smith, alle prese con delle difficoltà economiche, che diventa la sua principale fonte d'informazione. La giovane vede in lui un modo per fuggire, tuttavia entrambi si avviano inconsapevolmente verso un disastro. Lo scandalo scuote infatti le fondamenta dell'agenzia e porta alla prima incriminazione di un agente dell'FBI con l'accusa di omicidio.

Nel cast del thriller anche Sophie Lowe, Austin Hébert, Karl Glusman, Chris Mulkey, Omar Miller, Kevin Dunn, Thora Birch e li leggendario stuntman di Jackass Johnny Knoxville.