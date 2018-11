Abdellatif Kechiche, il regista di La vita di Adele accusato di molestie sessuali

Marica Lancellotti

Abdellatif Kechiche, il regista franco-tunisino noto al grande pubblico per film come Cous Cous, La vita di Adele, Palma d'oro a Cannes nel 2013, e il più recente Mektoub, My Love: Canto uno, è solo l'ultimo grande nome dello spettacolo accusato di molestie sessuali. Una giovane attrice di 29 anni, il cui nome non è stato reso noto, ha denunciato Kechiche alla polizia francese lo scorso 6 ottobre, ma la notizia è trapelata soltanto nelle ultime ore.

Il canale BFM-TV ha riferito che l'incidente sarebbe avvenuto durante una cena, tra il 23 e il 24 giugno, in un appartamento del 20° arrondissement di Parigi. Presente alla serata, oltre al regista e alla ragazza, anche un amico di Kechiche che le avrebbe somministrato diversi bicchieri di alcolici. L'attrice ha raccontato di non ricordare come la cena si sia conclusa, almeno fino al momento del suo risveglio, quando avrebbe sorpreso il regista a palpeggiarla dopo averle sbottonato i pantaloni.

Dal canto suo Abdellatif Kechiche, che è al momento impegnato con la post-produzione del sequel di Mektoub, My Love: Canto Uno, ha categoricamente negato alcun coinvolgimento nella vicenda, come riferito dal suo avvocato.