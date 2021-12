Aaron Sorkin: "Ingaggiare solo attori gay in ruoli gay è un gesto vuoto"

Aaron Sorkin torna a difendere la scelta di casting di Nicole Kidman e Javier Bardem per Being the Ricardos e il discorso si allarga sull'opportunità di scegliere solo attori gay per ruoli gay, scelta che Sorkin definisce vuota.

Aaron Sorkin con il premio Oscar per la sceneggiatura di The Social Network

in un'intervista con il Sunday Times, Aaron Sorkin ha commentato la sua decisione di scegliere Javier Bardem, uno spagnolo, nel ruolo dell'intrattenitore cubano Desi Arnaz, dichiarando:

"Puoi recitare fingendo di essere attratto da qualcuno, ma non puoi recitare da gay o da etero. Quindi da dove viene questa nozione che solo gli attori gay dovrebbero interpretare personaggi gay? Che solo un attore cubano dovrebbe interpretare Desi?. Onestamente, penso che sia la madre di tutti i gesti vuoti oltre che una cattiva idea."

Qui potete leggere la nostra recensione di Being the Ricardos. Il film ha diviso nei giudizi. Sorkin ha confessato di essersi sentito rattristato dalle critiche rivolte alla scelta di Javier Bardem: "È straziante e agghiacciante vedere i membri della comunità artistica che segregano se stessi", ha detto lo sceneggiatore di The Social Network.

Facebook, Aaron Sorkin: "Quello che sta accadendo potrebbe diventare un sequel di The Social Network"

Alle sue parole è seguita una risposta sui social media. "Aaron Sorkin non capisce che non si tratta solo di attori gay che interpretano personaggi gay o cubani che interpretano Desi", ha scritto l'editor e conduttrice di podcast Lyra Hale. "Si tratta di comunità sottorappresentate che hanno l'opportunità di prendere parte alle storie raccontate con un'autenticità che gli altri non capiscono. Semplice".

Being the Ricardos è disponibile da ieri su Amazon Prime Video.