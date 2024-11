Aaron Sorkin annuncia il suo nuovo film da regista: "Quasi un sequel di the Social Network"

Fitto il mistero sul nuovo lungometraggio su cui è impegnato Aaron Sorkin, intitolato Shadow Flyers, che l'autore descrive come un 'quasi sequel' del popolare The Social Network.

Lo sceneggiatore Aaron Sorkin torna a misurarsi con la regia in un nuovo misterioso progetto intitolato Shadow Flyers. Della trama del film si sa poco e niente, mentre Sorkin solletica l'interesse dei fan definendolo quasi un sequel del popolare The Social Network, pellicola di culto che ha firmato per il regista David Fincher nel 2010.

Il titolo Shadow Flyers è apparso nelle liste di Production Weekly, che però non ha fornito alcun tipo di dettagli su sinossi o casting. Tempo fa l'insider di Puck Matthew Belloni aveva riferito che Aaron Sorkin stava scrivendo un film sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 da parte dei sostenitori di Donald Trump. Non sappiamo ancora se il progetto a cui faceva riferimento sarà Shadow Flyers.

Aaron Sorkin regista

Quel che è certo è che il film sarà il terzo progetto da regista di Aaron Sorkin dopo Molly's Game(2017), che vede Jessica Chastain nei panni di Molly Bloom, una ex sciatrice che, grazie ad una serie di circostanze fortuite, diventa l'organizzatrice di un giro di poker per personaggi abbienti quali produttori cinematografici, attori, registi, cantanti e uomini d'affari, ingrandendo sempre di più il suo giro. Dopo che i suoi beni vengono confiscati dalle autorità, a seguito della pubblicazione di un libro autobiografico finirà nel mirino dell'FBI.

Nel 2020, Sorkin ha diretto il film Netflix Il processo ai Chicago 7, che ricostruisce il procedimento legale subito da un gruppo di attivisti contro la guerra del Vietnam accusati di aver cospirato per causare lo scontro tra manifestanti e Guardia Nazionale avvenuto il 28 agosto 1968 a Chicago in occasione delle proteste al convegno del Partito Democratico. Tra le opere firmate da Sorkin ricordiamo The Social Network, Moneyball, Codice d'onore e la serie tv West Wing.