Aaron Paul svela: "Bryan Cranston sarà il padrino di mio figlio"

L'attore Aaron Paul ha parlato del figlio mostrandolo in alcune foto e rivelando che Bryan Cranston sarà il suo padrino.

Aaron Paul è diventato padre per la seconda volta e Bryan Cranston sarà il padrino di suo figlio.

Le due star di Breaking Bad sono molto legati e l'interprete di Jesse Pinkman ha raccontato qualche nuovo dettaglio della loro amicizia.

Mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon, Aaron Paul ha parlato della sua amicizia con la star di Breaking Bad.

L'attore ha raccontato: "Ho chiesto a Bryan Cranston, nel giorno del suo compleanno, se voleva essere il padrino del nostro figlio. Ha detto di no, è davvero impegnato".

Aaron stava però scherzando e ha immediatamente scherzato: "No, era davvero eccitato, davvero onorato. Amo da impazzire quell'uomo: è uno dei miei migliori amici al mondo, quindi non c'era nemmeno da pensarci".

L'attore ha inoltre rivelato, prima di svelare alcune foto del figlio: "Mio figlio si chiama Rydan e lo amo. Sono esausto, non riesco a dormire, ma ho potuto farlo sull'aereo".

Paul ha quindi scherzato dicendo che sua figlia, che ora ha 4 anni, adora il fratellino anche se deve ricordarle di stare attenta perché non è una bambola e non può stringerlo troppo.