Aaron Paul: 'Vorrei recitare insieme a Bryan Cranston a Broadway'

Bryan Cranston e Aaron Paul, grazie alla serie Breaking Bad, sono diventati grandi amici e i due attori hanno parlato della possibilità di recitare di nuovo insieme, magari in uno spettacolo teatrale.

Le due star, in un'intervista rilasciata a Variety per promuovere il loro Mezcal, Dos Hombres, hanno inoltre rilasciato qualche commento sui loro possibili progetti futuri.

Le dichiarazioni della star di Breaking Bad

Aaron Paul, parlando della sua amicizia con Bryan Cranston, ha dichiarato: "Sarebbe un sogno condividere il palco con lui. Voglio dire, è il migliore tra i migliori. E quello è sempre stato un mio sogno".

L'interprete di Jesse Pinkman in Breaking Bad ha aggiunto: "Semplicemente non ho trovato il progetto giusto, ma poter semplicemente immergermi in quel progetto con lui sarebbe... Sì, un sogno".

50 sfumature di (Walter) White: la teoria dei colori di Breaking Bad e Better Call Saul

Aaron ha poi sottolineato: "Amo Broadway, amo il palcoscenico. Poterlo fare non solo con uno dei miei migliori amici in tutto il mondo, ma inoltre con qualcuno di cui mi fido realmente e che ammiro... So che ce la metterebbe tutta, come sempre. E sarebbe semplicemente un input grandioso, darebbe dei consigli incredibili".