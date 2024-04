Fallout: Aaron Paul vuole partecipare alla Stagione 2 della serie Prime Video

Nel corso di una lunga intervista concessa a IGN, Jonathan Nolan ha svelato che Aaron Paul è un grande fan di Fallout e parteciperebbe sicuramente alla Stagione 2, visto che ormai sembra imminente il rinnovo dello show da parte di Prime Video.

Interrogato su quali celebrità ha espresso il proprio interesse ad unirsi al cast di Fallout in futuro, Nolan ha nominato subito Aaron Paul, che era presente alla premiere della serie e che inoltre ha già lavorato con Nolan e Lisa Joy durante la terza stagione di Westworld:

"Aaron Paul. Sì, Aaron Paul era alla premiere, è un essere umano che amo molto. Ed è stato molto educato. Era molto entusiasta della serie. C'era una specie di tacita confidenza, ma abbiamo sentito tante persone ed è divertente vedere i fan di Fallout uscire allo scoperto. Persone che conosci da molto tempo e che ti dicono: 'Oh, hai giocato per tutto questo tempo'. È stato molto divertente".

Fallout: una scena della stagione 1

Fallout 2, il rinnovo è imminente

Il rinnovo per una Stagione 2 sembra ormai solo questione di tempo, dato che la produzione ha già ricevuto l'ok per il tax-credit necessario per le riprese. I fondi ricevuti per realizzare i nuovi episodi sono pari a 25 milioni di dollari sulla base di un investimento previsto di circa 153 milioni di dollari e un coinvolgimento di circa 170 persone sul set, tra membri della troupe e del cast.

Fallout, ecco la trasformazione di Walton Goggins in The Ghoul: "Cinque ore di trucco al giorno"

La serie, basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c'è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l'apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell'infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Nella Stagione 2 dovrebbero fare capolino anche i Deathclaw, mostri mutanti molto noti ai fan dei videogame e che sono stati deliberatamente tenuti fuori dalla prima stagione.