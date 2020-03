Aaron Paul sogna di interpretare Kurt Cobain dei Nirvana

Aaron Paul, tornato recentemente a recitare in una serie tv come Westworld 3, ha lasciato tutti di stucco quando ha espresso il desiderio di voler interpretare nientemeno che Kurt Cobain nel caso si realizzasse un progetto incentrato sul carismatico frontman dei Nirvana, morto suicida nel 1994. La rivelazione arriva a margine di una intervista alla rivista NME in cui ha fatto il punto sulla sua carriera, dal successo per Breaking Bad ai film meno fortunati, sino ai sogni che vorrebbe realizzare come attore.

Già in passato Aaron Paul aveva interpretato un musicista, l'eccentrico "Weird Al" Yankovic, in un cortometraggio. Un'esperienza stimolante per Aaron che lo considera addirittura geniale, e quando gli è stato chiesto se c'erano altri idoli che avrebbe voluto interpretare ha risposto: "Quando mi sono trasferito a LA ho pensato abbastanza a Kurt Cobain e a cosa gli è accaduto e adoro i Nirvana e Smells Like Teen Spirit è stato uno dei primi dischi che ho comprato con i miei soldi, quindi ho pensato che sarebbe interessante interpretarlo".

Montage of Heck: tutti gli incubi di Kurt Cobain

Fino ad oggi non esistono dei veri e propri film biografici sull'indimenticabile leader dei Nirvana, tranne de Last Days di Gus Van Sant, in cui Michael Pitt impersona Cobain nelle sue ultime ore di vita, ma senza che la cosa venga resa in modo esplicito, mentre sono numerosi i documentari. Chissà quindi se l'idea di Aaron Paul possa diventare realtà, anche perché i successi di Bhoemian Raphsody e Rocketman dimostrano come il genere biopic funzioni piuttosto bene.