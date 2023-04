Aaron Carter, svelata la causa della morte del cantante

Aaron Carter è morto cinque mesi fa all'età di 34 anni e solo oggi l'autopsia ha svelato le cause. Il cantante, fratello di Nick Carter dei Backstreet Boys, è annegato nella sua vasca da bagno a causa degli effetti del difluoroetano e dell'alprazolam.

Il difluoroetano è un gas compresso e Carter aveva parlato apertamente della sua dipendenza. L'alprazolam, forma generica del farmaco Xanax, è usato per trattare l'ansia.

Carter è stato trovato morto nella vasca da bagno della sua casa di Lancaster, in California, il 5 novembre. TMZ ha ottenuto il rapporto completo dell'autopsia, secondo il quale Carter era "incapace di intendere e di volere mentre si trovava nella vasca da bagno a causa degli effetti" dei farmaci. È scivolato sotto l'acqua ed è annegato accidentalmente. Tuttavia, alcuni dei cari del musicista non ci credono.

Aaron Carter, la madre pubblica le foto shock della morte del figlio: "È stato ucciso, scoprirò la verità"

In precedenza, Nick Carter aveva pubblicato un post su Instagram in memoria ad Aaron in cui si legge:

"Il mio cuore è spezzato. Anche se io e mio fratello abbiamo avuto una relazione complicata, il mio amore per lui non è mai svanito. Ho sempre conservato la speranza che in qualche modo, un giorno, avrebbe voluto percorrere un sentiero sano e alla fine trovare l'aiuto di cui aveva così disperatamente bisogno. A volte vogliamo incolpare qualcuno o qualcosa per una perdita, ma la verità è che la dipendenza e la malattia mentale sono il vero cattivo qui. Mi mancherà mio fratello più di quanto chiunque possa mai sapere. Ti amo Chizz. Ora puoi finalmente avere la pace che non avresti mai potuto trovare qui sulla terra... ti amo fratellino."