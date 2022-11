Aaron Carter morto a 34 anni, il fratello Nick Carter in lacrime durante lo show dei Backstreet Boys

Aaron Carter trovato morto a 34 anni nella piscina della sua proprietà in California il 5 novembre 2022, il fratello Nick scoppia in lacrime durante lo show dei Backstreet Boys a Londra.

Aaron Carter, cantante, attore e ballerino, è stato trovato morto nella piscina della sua casa di Lancaster, California, il 5 novembre 2022. La reazione del fratello maggiore Nick Carter, membro dei Backstreet Boys, non si è fatta attendere: il cantante è scoppiato i lacrime durante uno show a Londra.

TMZ ha riferito che il cantante Aaron Carter è stato trovato privo di sensi nella piscina della sua residenza dai paramedici del 911, allertati da un vicino di casa. Le cause del decesso non sono state ancora rese note. Carter era d tempo in cura per dipendenze e problemi mentali dopo aver perso, insieme alla ex fidanzata Melanie Martin, la custodia del figlio Prince, di dieci mesi.

Nick Carter scoppia in lacrime sul palco dei Backstreet Boys

Nick Carter ha ricordato il fratello minore dal palco dello show londinese dei Backstreet Boys. Mentre il gruppo eseguiva la canzone No Place durante la loro apparizione alla O2 Arena, le immagini di Nick e Aaron sono apparse sui grandi schermi. Dopo che il gruppo ha terminato la sua esibizione, Kevin Richardson si è preso un momento per parlare al pubblico.

"Quello è stato l'ultimo singolo dell'album DNA e quella canzone è molto speciale per noi perché parla di famiglia", ha detto mentre il pubblico gridava il proprio sostegno a Nick.

Richardson ha continuato a ringraziare il pubblico presente mentre AJ McLean si è avvicinato a Nick Carter per abbracciarlo con Brian Littrell che si è unito dopo. "Stasera siamo tristi perché ieri abbiamo perso uno dei nostri familiari", ha continuato Richardson. Nick è stato visto asciugarsi le lacrime per poi dedicare il successivo brano ad Aaron.

In precedenza, Nick Carter aveva pubblicato su Instagram per condividere un post dedicato in memoria ad Aaron in cui si legge:

"Il mio cuore è spezzato. Anche se io e mio fratello abbiamo avuto una relazione complicata, il mio amore per lui non è mai svanito. Ho sempre conservato la speranza che in qualche modo, un giorno, avrebbe voluto percorrere un sentiero sano e alla fine trovare l'aiuto di cui aveva così disperatamente bisogno. A volte vogliamo incolpare qualcuno o qualcosa per una perdita, ma la verità è che la dipendenza e la malattia mentale sono il vero cattivo qui. Mi mancherà mio fratello più di quanto chiunque possa mai sapere. Ti amo Chizz. Ora puoi finalmente avere la pace che non avresti mai potuto trovare qui sulla terra... ti amo fratellino."