Aaron Carter, la madre pubblica le foto shock della morte del figlio: "È stato ucciso, scoprirò la verità"

La madre di Aaron Carter, l'attore e rapper trovato morto il 5 novembre 2022 nella sua abitazione di Lancaster in California, ha condiviso delle foto shock della condizioni della casa in cui è stato trovato il suo defunto figlio, al fine di richiamare maggiore attenzione sulle indagini in corso.

Jane Carter ha pubblicato le immagini che mostrano quelle che sembrano essere feci sul pavimento e una vasca piena di acqua verde, colore probabilmente dovuto ai fluidi corporei rilasciati dal cadavere di Aaron dopo la sua morte. La donna, inoltre, sostiene che il figlio sia stato ucciso e che le forze dell'ordine abbiano intenzione di chiudere frettolosamente il caso per i passati problemi di tossicodipendenza di Carter.

"Sto ancora cercando di ottenere una vera indagine per la morte di mio figlio Aaron", ha scritto su Facebook la madre della star, aggiungendo che crede che il medico legale abbia definito la causa di morte di suo figlio "come un'overdose accidentale".

"Non hanno mai indagato come se fosse una possibile scena del crimine a causa del suo passato di tossicodipendenza. Hanno permesso alle persone di entrare e uscire, permettendo a chiunque di cancellare le prove di un potenziale omicidio. Aaron ha ricevuto molte minacce di morte e c'erano tante persone che stavano cercando di rovinargli la vita", ha continuato la donna.

"A causa della malattia mentale di mio figlio e dei problemi con la droga, vogliono chiudere il caso in tutta fretta. Ma questo non sta bene a me e a Melanie Martin (la sua fidanzata), mio figlio è stato ucciso e noi scopriremo la verità. Vogliamo risposte. Vogliamo giustizia", ha concluso la madre di Aaron Carter.