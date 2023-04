Aaron Carter: l'ex fidanzata mette in discussione la causa di morte: "Non ha alcun senso"

Melanie Martin, l'ex fidanzata di Aaron Carter, ha messo in discussione il rapporto completo dell'autopsia, relativo alla causa di morte del compianto cantante, che nelle ultime ore è stato diffuso dalle autorità. "I risultati non sono una chiusura per me", ha affermato la ragazza.

Il medico legale della contea di Los Angeles ha concluso che il cantante è annegato nella sua vasca da bagno il 5 novembre all'età di 34 anni. La causa dell'annegamento? Gli effetti combinati di difluoroetano, un gas compresso utilizzato nei detergenti spray, e alprazolam, la forma generica del farmaco Xanax, che sono stati elencati come cause della morte.

Nonostante le dichiarazione del medico legale, Melanie ha condiviso che cosa pensa a riguardo durante un'intervista pubblicata da TMZ: "I risultati dell'autopsia non sono una chiusura per me. Il rapporto afferma che la morte è per annegamento, ma aggiunge anche che indossava una maglietta e una collana nella vasca da bagno."

"Questa cosa non ha alcun senso, perché dovrebbe essere in una vasca da bagno con i vestiti addosso?" ha continuato l'ex fidanzata di Aaron Carter. "Sono ancora sotto shock e mi manca moltissimo ogni giorno. Non comprendo la catena degli eventi e il rapporto pubblicato dalle autorità non fa che sollevare ulteriori domande".