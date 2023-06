AAA genero cercasi stasera su Rai 1, trama e cast della commedia francese

Stasera su Rai 1 in prima serata, va in onda AAA genero cercasi: trama e cast della commedia francese con Kad Merad

Stasera, 17 giugno, Rai 1, in prima serata, trasmette, in prima visione assoluta, AAA genero cercasi. Il film è diretto da François Desagnat.Il regista è anche autore della sceneggiatura scritta insieme a Jeff Morris e Thomas Ruat. Trama, cast e trailer del lungometraggio.

AAA genero cercasi: Trama

Stéphane e Suzanne sono i genitori di tre ragazze Gabrielle, Raphaëlle e Alexia e la loro vita procede per il meglio. Stéphane è un ginecologo che ha sempre desiderato un figlio maschio, e per colmare la sua frustrazione tende quindi ad "affezionarsi" ai potenziali generi, diventando a volte troppo invadente. Lo scopre a proprie spese Alexia, fidanzata con Thomas, famoso giocatore di rugby e idolo del padre.

Quando lei decide di lasciarlo per un giovane dottore che lui non sopporta, Stéphane avrà molte difficoltà nell'accettare la situazione e farà di tutto per far lasciare i due e tentare di far rimettere Alexia con Thomas.

AAA genero cercasi: Interpreti e personaggi

AAA genero cercasi: Traler

AAA genero cercasi è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.4 su 10