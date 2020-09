A World of Calm: il trailer e la data di uscita della serie che vi farà dormire

È stato rilasciato il primo trailer, con tanto di data di uscita ufficiale, il 1 ottobre 2020, di A World of Calm, la serie targata HBO Max che, attraverso un cast di voci composto da star internazionali, punterà a rilassare gli spettatori attraverso le storie del sonno della celebre app Calm.

Dopo aver calamitato l'attenzione su di sé annunciando i nomi delle star internazionali che ne costituiscono il cast, A World of Calm si mostra, ma soprattutto si fa sentire, per la prima volta nel trailer rilasciato in queste ore. Si tratta della nuova serie targata HBO Max che, con l'aiuto delle voci dei suoi protagonisti, aiuterà il pubblico a ritagliarsi dei momenti di rilassatezza in un periodo storico così complicato.

Attraverso il filmato vediamo le immagini spettacolari anticipate in precedenza dallo streamer ed ascoltiamo la voce degli attori coinvolti nel progetto, chiamati a raccontare le storie del sonno di Calm, una delle app per la salute e il fitness più scaricate sui marketplace Android e Apple. Tra le voci che avremo modo di ascoltare nel corso dei dieci episodi spiccano quelle di Mahershala Ali, Idris Elba, Oscar Isaac, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lucy Liu, Cillian Murphy, Keanu Reeves, Kate Winslet e Priyanka Chopra. Nonostante non sia un buon segno che una serie faccia addormentare i propri spettatori, nel caso di A World of Calm rappresenta l'obiettivo primario. Il trailer rende inoltre nota la data di uscita della serie, fissata per il 1 ottobre 2020.

WarnerMedia ha definito la serie "un antidoto per le nostre vite moderne, ogni episodio di mezz'ora porta il pubblico in un viaggio visivo coinvolgente in un altro mondo. Ogni racconto rilassante è progettato per trasformare il modo in cui ti senti. Trasportare lo spettatore in tranquillità attraverso narrazioni ingegnerizzate scientificamente, musica incantevole e filmati sorprendenti, per calmare in maniera naturale il tuo corpo e lenire la mente. Ogni storia prende vita da una voce iconica diversa e porterà gli spettatori in un viaggio in luoghi di ogni tipo, dalla cucina di un produttore di spaghetti a Seattle, alle foreste della Lettonia e oltre il nostro sistema solare fino alle distese esterne dell'universo".

A World of Calm è prodotto da Nicola Moody, Michael Acton Smith, Chris Advansun e dalla CEO e fondatrice di Nutopia Jane Root. Sara Brailsford e Fiona Caldwell sono co-produttori esecutivi e la serie è coprodotta da Calm e Nutopia.