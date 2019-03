A un metro da te, video intervista esclusiva con il regista Justin Baldoni

Patrizio Marino

Il 21 marzo esce nelle sale italiane il film A un metro da te diretto da Justin Baldoni, prodotto da CBS Films ed interpretato da Haley Lu Richardson e Cole Sprouse.

Al centro della trama di A un metro da te, due ragazzi di diciassette anni, Stella e Will: i due si conoscono nell'ospedale dove sono entrambi ricoverati ed è amore a prima vista. La malattia però li costringe a restare sempre a una distanza di sicurezza di un metro e mezzo, per non rischiare di trasmettersi tra loro batteri che potrebbero essere letali, e questo rende tutto molto complicato. Vivere in un tempo preso in prestito significa vivere ogni momento, e mentre le sfide si innalzano, Will e Stella scopriranno una forza dentro di loro imparando rapidamente che le possibilità di restare vicini sono infinite, anche senza sfiorarsi. Una storia sul potere dell'amore che lotta contro il tempo e lo spazio.

Stella e Will sono interpretati rispettivamente da Haley Lu Richardson e Cole Sprouse, interprete di Jughead nella serie Riverdale. Il cast si avvale anche della partecipazione di Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory, Elena Satine, Parminder Nagra, Gary Weeks e Claire Forlani. La sceneggiatura del progetto è di Mikki Daughtry e Tobias Iocanis.

A un metro da te verrà distribuito in Italia da NOTORIOUS PICTURES a partire dal prossimo 21 marzo. Regista del film è Justin Baldoni, noto al pubblico televisivo per aver interpretato Rafael Solano nella serie Jane The Virgin. Nella video intervista che vi proponiamo oggi in esclusiva, Baldoni ci spiega che l'idea del film gli è venuta nel 2012 durante le riprese di un episodio sulla fibrosi cistica della serie My Last Day, da lui stesso diretta e prodotta.