"Jenna Ortega è tossica e pretenziosa" l'attacco del produttore Steven S. DeKnight

Le dichiarazioni di Jenna Ortega sulla sua scelta di cambiare le battute di Mercoledì senza permesso sul set dello show Netflix hanno suscitato la reazione del produttore veterano Steven S. DeKnight che ha definito l'attrice "tossica e pretenziosa". Steven DeKnight, produttore di serie come Buffy L'ammazzavampiri, Daredevil e Spartacus, ha criticato duramente Jenna Ortega per i suoi commenti poco professionali.

Mercoledì: un primo piano di Jenna Ortega

Ortega, ospite del podcast di Dax Shepard Armchair Expert, ha ammesso di aver cambiato le battute nella sceneggiatura di Mercoledì di essersi comportato in modo non professionale sul set, azioni che Steven S. DeKnight ha definito "pretenziose e tossiche" in un tweet in cui scrive:

"Adoro parlare con gli attori delle loro battute/storie. Ma per la natura della bestia, non hanno il quadro completo (in TV) di dove sta andando la storia e perché sono necessarie alcune battute affinché il tutto abbia un senso. È giovane, quindi forse non sa ancora niente (ma dovrebbe). Dovrebbe anche chiedersi come si sentirebbe se gli showrunner rilasciassero un'intervista parlando di quanto fosse difficile e si rifiutassero di recitare ciò che le viene chiesto. Questo tipo di affermazione è pretenzioso e tossico. Adoro il suo lavoro, ma la vita è troppo breve per avere a che fare con persone come lei nel mondo degli affari".

Mercoledì: cosa ha funzionato e cosa no nella serie Netflix

Le parole di Steven S. DeKnight hanno scatenato un'accesa discussione coi follower che prosegue da giorni e giorni sul profilo del produttore.

Jenna Ortega, che ha 20 anni, ha ammesso nel podcast di aver puntato i piedi sul set, arrivando al limite dell'essere "poco professionale" per il bene del personaggio veerso cui era "molto protettiva". Ha aggiunto che l'idea che il suo personaggio prendesse parte a un triangolo amoroso "non aveva senso" e ha ripetutamente detto agli autori cosa non funzionava secondo lei, a volte "cambiando le battute" lei stessa nella sceneggiatura. È arrivata persino al punto di ammettere di essere insoddisfatta per la maggior parte del tempo della sua performance. nonostante questi retroscena, la serie che porta la firma di Tim Burton si è rivelata un enorme successo per Netflix.