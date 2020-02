A Quiet Place - Un posto tranquillo, stasera su Italia 1 il film con Emily Blunt

Stasera su Italia 1 alle 21:20, va in onda A Quiet Place - Un posto tranquillo, per una serata all'insegna dell'horror e dell'alta tensione in compagnia di Emily Blunt, in un film dove bisogna rimanere in silenzio per sopravvivere alle terribili creature che popolano il mondo.

La vera arma segreta di A Quiet Place - Un posto tranquillo, è per l'appunto il silenzio, come il telespettatore realizzerà fin dal prologo. Il film è incentrato su una famiglia che vive tra i boschi in modo pacifico, utilizzando per comunicare il linguaggio dei segni al fine di evitare che qualcosa, sentendoli, possa iniziare a cacciarli. Un incidente domestico, però, metterà a rischio la loro serena esistenza.

Presentato in anteprima al South by Southwest il 9 marzo 2018, A Quiet Place - Un posto tranquillo è arrivato in Italia il 5 aprile dello stesso, incassando nel primo fine settimana 400mila euro. La pellicola è la terza diretta da John Krasinski e ha come protagonisti sua moglie Emily Blunt e lo stesso regista.

A Quiet Place - Un posto tranquillo: John Krasinski ed Emily Blunt in una scena del film

Il film è diventato nel giro di poco tempo un vero cult per gli appassionati dell'horror, e oltre al successo al botteghino, ha avuto un ottimo riscontro dalla critica. A Quiet Place - Un posto tranquillo ha ricevuto una nomination agli Oscar grazie al montaggio sonoro e una nomination ai Golden Globes grazie alla colonna sonora di Marco Beltrami. Il sequel del film, A Quiet Place: Part II, arriverà nelle sale il 20 marzo di quest'anno, Krasinski ha spiegato di aver avuto un'idea che riteneva meritasse di diventare un film, proseguendo la storia dei protagonisti, e che ha convinto i finanziatori e produttori.