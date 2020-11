A Quiet Place: Jeff Nichols regista e sceneggiatore di un terzo film

A Quiet Place avrà un terzo film e Jeff Nichols sarà regista e sceneggiatore del progetto sviluppato da un'idea originale di John Krasinski.

Il lungometraggio, prodotto da Paramount Pictures, dovrebbe essere distribuito nel 2022, un anno dopo il debutto del sequel la cui uscita è stata posticipata a causa della chiusura nelle sale avvenuta in questi mesi.

La produzione non ha rivelato i dettagli della trama del terzo film ambientato nell'universo di A Quiet Place - Un posto tranquillo, tuttavia Deadline sottolinea che potrebbe non essere stato ideato come sequel ma per espandere il racconto del mondo post apocalittico in cui le persone devono rimanere in silenzio per evitare di essere attaccate e uccise da alcune terrificanti creature.

Jeff Nichols ha recentemente diretto Loving e in passato ha firmato progetti come Midnight Special e Take Shelter.

Tra i produttori ci saranno anche Michael Bay e Brad Fuller, senza dimenticare John Krasinski che ha creato il franchise e h firmato i primi due lungometraggi.

Nel cast di A Quiet Place Part II ritorneranno i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Alla regia c'è nuovamente John Krasinski, che sembra coinvolto anche come attore in alcuni flashback.

I membri della famiglia Abbott sopravvissuti agli eventi mostrati nel primo film saranno alle prese con la scoperta di non essere soli e il film dovrebbe inoltre raccontare le origini dei mostri al centro degli eventi.