A Qualcuno piace Cult: su YouTube la nuova rubrica di documentari firmata Movieplayer

Quentin Tarantino interpreta Mr. Brown ne Le Iene

E ora qualcosa di completamente diverso. Sì, perché canale YouTube di Movieplayer trovate il primo episodio di A Qualcuno piace Cult, una mini-serie di documentari dedicati ai grandi registi della storia del cinema. Anche se chiamarli "documentari" è parecchio riduttivo. Il format è una narrazione appassionata, che non ha impostazione classica. Anzi, non ha proprio un'impostazione, perché segue ogni volta un flusso diverso. A Qualcuno piace Cult si sofferma su schegge di vita, momenti significativi del personaggio di turno per capire come una canzone ascoltata per caso, una VHS noleggiata, una passeggiata, un litigio, un lutto o una birra con gli amici abbia influenzato una poetica intera. Il primo episodio è tutto dedicato al cinema irrequieto e citazionista di Quentin Tarantino.

Quentin Tarantino e Daryl Hannah scherzano sul set di Kill Bill: Volume 2

Dal trauma di Bambi al citazionismo sfrenato de Le iene, dall'ossessione Kill Bill sino alla deriva malinconica di The Hateful Eight e C'era una volta...a Hollywood, A Qualcuno piace cult vi regalerà tantissimi aneddoti e dietro le quinte di un autore dal genio strabordante. Diretto dal nostro Giuseppe Grossi e Gabriele Scarcelli (anche montatore), scritto e narrato da Giacomo Giaquinto e curato da Francesca Pedico e Nicolas Capasso, A Qualcuno piace Cult - Speciale Quentin Tarantino è il primo di cinque episodi che andranno a comporre la prima stagione della rubrica. Adesso affilate le katane, mettete in caldo gli hamburger e gustatevi il video: