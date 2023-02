A Little White Lie, chi finge di essere chi nel trailer del nuovo film con Michael Shannon e Kate Hudson?

Lo dice anche il titolo, A Little White Lie... Michael Shannon e Kate Hudson si ritrovano al centro di una piccola e innocua bugia che, forse, tanto piccola e innocua non resterà, almeno a giudicare dal trailer del film.

Basata sul romanzo del 2013 di Chris Belden, "Shriver", A Little White Lie è una comedy che vedrà Michael Shannon nei panni del protagonista, Shriver per l'appunto, un tuttofare che non ha mai letto un libro in vita sua, e si ritrova a impersonare un famoso autore che si nasconde al pubblico da più di 20 anni.

"Con nulla da perdere, Shriver, erroneamente identificato come il celebre scrittore, accetterà l'invito per per partecipare a un festival letterario universitario, e si ritroverà circondato da fan in adorazione e una professoressa di letteratura, Simone Cleary (Kate Hudson) che catturerà il suo cuore" si legge nella sinossi ufficiale riportata anche da ComingSoon.net.

A Little White Lie debutterà a marzo in alcuni paesi, sia al cinema che in VOD, mentre per altri l'uscita non è ancora stata resa nota.

Nel cast del film troviamo, oltre una piccola reunion di Knives Out - con Michael Shannon e Don Johnson entrambi parte del primo whodunnit di Rian Johnson, e Kate Hudson tra i protagonisti del secondo, Glass Onion -, anche Zach Braff, Aja Naomi King, Da'Vine Joy Randolph, Peyton List e Kate Lnder.

A Little White Lie è scritto e diretto da Michael Maren.