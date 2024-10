A Knight of the Seven Kingdoms: la serie sarà completamente differente dalle precedenti

Secondo George R.R. Martin, A Knight of the Seven Kingdoms, sarà completamente differente dalle precedenti sotto diversi aspetti fondamentali

George R. R. Martin spiega come Knight of the Seven Kingdoms si distinguerà dai precedenti show di Game of Thrones. Il visionario scrittore dietro "la Danza del ghiaccio e del Fuoco", serie di libri bestseller da cui è tratto Game of Thrones, ha avuto molto successo quando si tratta di contenuti riguardanti tutto ciò che gira intorno a Westeros.

Il Trono di Spade rimane una delle serie televisive più apprezzate, con un impressionante punteggio di 9,2/10 su IMDb. La serie ha avuto un tale successo da generare diversi spinoff: House of the Dragon ha appena concluso la sua seconda stagione e Knight of the Seven Kingdoms debutterà nell'estate del 2025.

Martin ha scritto nel suo blog Not A Blog per discutere di come Knight of the Seven Kingdoms si differenzierà dalle precedenti serie di Game of Thrones.

A Knight of the Seven Kingdoms, in cosa sarà diversa dalle altre serie del franchise?

L'autore ha rivelato che questa nuova serie avrà un budget molto più ridotto rispetto a Game of Thrones e House of the Dragon e si svolgerà per lo più in campi circondati da tende, eliminando i set sontuosi e costosi necessari negli altri show.

Tuttavia, come rassicura Martin, questo non dovrebbe eliminare la qualità della produzione che è stata associata alla serie di Game of Thrones, ecco il suo commento nel blog:

"A Knight of the Seven Kingdoms è uno show più piccolo di Games of Thrones o House of the Dragon, con un budget molto inferiore, ma voglio davvero che sia grandioso. Il novanta per cento della storia è ambientato in un campo, circondato da tende, non avremmo avuto bisogno delle enormi scenografie che hanno caratterizzato gli altri spettacoli, ma non poteva nemmeno sembrare finto o scadente, e i costumi, l'araldica e i combattimenti dovevano essere splendidi. Ero così felice quando sono arrivato lì e ho visto ciò che Ira e il suo team avevano costruito".

A Knight of the Seven Kingdoms, di cosa parlerà la serie

Nel post sul blog, Martin spiega che A Knight of the Seven Kingdoms si svolgerà circa 90 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, e precisa che questa storia sarà di dimensioni più ridotte, più personale, con più umorismo, più incentrata sui personaggi, ma ci sono anche pericolo e morte.

Questo è diverso dalla scala epica associata a Game of Thrones e House of the Dragon, dove intere guerre vengono combattute per il Trono di Spade. Per questo motivo, A Knight of the Seven Kingdoms una storia molto più isolata, ha senso che il suo budget sia inferiore a quello degli altri show di Game of Thrones.

Inoltre, permette alla HBO di capire quanto il pubblico sia interessato a vedere spinoff meno incentrati sulla grande spettacolarità che House of the Dragon ha mostrato nelle sue prime due stagioni, ma che invece si basano quasi esclusivamente sui personaggi. Se dovesse rivelarsi un successo, il network potrebbe anche prendere in considerazione altre opzioni di spinoff da produrre con un budget altrettanto ridotto.