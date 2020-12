A Glitch in the Matrix: il trailer del documentario sull'idea che l'umanità viva in una simulazione

Il teaser trailer del documentario A Glitch in the Matrix mostra le prime sequenze del progetto sull'ipotesi che l'umanità viva all'interno di una simulazione.

A Glitch in the Matrix è il titolo di un nuovo documentario che verrà presentato al Sundance Film Festival 2021 e il primo teaser trailer regala un breve assaggio del progetto.

Il video promozionale del film, che verrà distribuito nelle sale americane il 5 febbraio 2021, accenna infatti al fatto che molte persone, influenzate anche dalla saga dalle sorelle Wachowski, si sono convinte che l'umanità stia vivendo in una simulazione digitale.

Rodney Ascher, già autore di Room 237 e The Nightmare, ha diretto A Glitch in the Matrix. Il lungometraggio esplorerà le varie teorie riguardante l'ipotesi che gli esseri umani stiano in realtà vivendo all'interno della simulazione di un computer e il sistema sia controllato da esseri onnipotenti e più avanzati rispetto a noi. La fantascienza da tempo ha usato questa teoria e la trilogia di Matrix, di cui prossimamente arriverà il quarto capitolo con star Keanu Reeves, l'ha resa particolarmente popolare negli ultimi 20 anni.

La sinossi del documentario, distribuito da Magnolia Pictures, dichiara: "Cosa accadrebbe se stessimo vivendo in una simulazione e il mondo come lo conosciamo non fosse reale? Per affrontare questa sconvolgente idea, l'acclamato filmmaker Rodney Asher utilizza un discorso di Philip K. Dick per immergersi nella tana del coniglio composta da scienza, filosofia e teorie legate alle cospirazioni. Senza ignorare nulla nell'esplorare ciò che non si può dimostrare, il film usa pietre miliari dal punto di vista culturale come The Matrix, interviste con persone reali nascoste da avatar digitali e un'ampia varietà di voci, esperti e amatori. Se la teoria della simulazione non è fantascienza ma un fatto, e la vita è un videogame giocato da qualche entità che non possiamo conoscere, allora chi siamo realmente? A Glitch in The Matrix cerca di scoprirlo".