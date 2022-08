A Gentleman In Moscow: Ewan McGregor sarà il protagonista della serie

Ewan McGregor è stato scelto come protagonista della nuova serie A Gentleman in Moscow, prodotta da Paramount+.

Ewan McGregor, famoso soprattutto per il ruolo di Obi-Wan Kenobi nell'universo Star Wars, prenderà il posto di Kenneth Branagh come protagonista della nuova serie drama A Gentleman in Moscow. La notizia è stata divulgata da David Nevins, CEO del Paramount Premium Group durante il TV Festival di Edinburgo.

L'attore interpreterà il conte Alexander Rostov, il quale passa dalle stelle alle stalle in seguito alla Rivoluzione Russa. Un tribunale sovietico infatti lo mette in esilio nell'attico di un opulento hotel, minacciandolo di morte qualora provasse a mettere piede fuori dall'edificio. Con il passare degli anni e l'avvenimento dei decenni più tumultuosi della storia della Russia, le circostanze in cui si trova il protagonista lo portano a scoprire i veri valori dell'amicizia, della famiglia e dell'amore.

Le vicende di A Gentlemen in Moscow sono ispirate al romanzo best-seller di Amor Towles, ed Ewan McGregor ne sembra entusiasta: "È una storia fantastica e sono davvero contento di interpretare un ruolo così favoloso". L'attore sarà infatti anche produttore esecutivo della serie, insieme allo showrunner Ben Vanstone (All Creatures Great and Small, The Last Kingdom), a Tom Harper (Guerra e Pace, Peaky Blinders), a Xavier Marchand (Nautilus, Mrs Harris Goes to Paris) e all'autore Amor Towles.

La produzione della serie inizierà alla fine di quest'anno, ma fino ad allora avremo modo di vedere - o meglio, sentire - McGregor nel film Pinocchio di Guillermo del Toro, dove darà la voce a Sebastian Il Grillo. L'attore, inoltre, interpreterà l'alpinista George Mallory nella pellicola Everest.