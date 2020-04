A Dangerous Method, stasera su Cielo il film con Michael Fassbender e Keira Knightley

A Dangerous Method va in onda stasera su Cielo alle 21:15. Diretto nel 2011 da David Cronenberg, il film esplora da vicino gli ambigui rapporti tra Sigmund Freud, Carl Gustav Jung e Sabina Spielrein.

Zurigo, 1904. Il giovane e brillante psichiatra Carl Gustav Jung si trova a dover curare una singolare paziente, la giovane russa Sabina Spielrein, diciotto anni, condizione sociale agiata e una storia di umiliazioni e violenze familiari alle spalle. La ragazza è affetta da una grave forma di isteria che le provoca comportamenti aggressivi e a volte violenti, ma ha anche una mente brillante, parla fluentemente il tedesco ed è intenzionata ad intraprendere a sua volta la carriera medica nel campo psichiatrico. Nel frattempo, le rivoluzionarie idee di Sigmund Freud stanno prendendo sempre più piede nel mondo della psichiatria, e lo stesso Jung, seguace delle teorie del medico austriaco, decide di applicare il suo metodo su Sabina. La ragazza migliora sensibilmente, ma intreccia anche una pericolosa relazione con il giovane psichiatra, mentre quest'ultimo, sempre più convinto che le teorie del suo maestro sul legame tra sessualità e disturbi emotivi siano insufficienti per spiegare la genesi di questi ultimi, inizia con questi un rapporto di amicizia prima epistolare, poi personale. Ma l'intreccio del sempre più intenso rapporto di Jung con Sabina, e della sua stimolante amicizia con Freud, porterà a conseguenze imprevedibili, ed emotivamente devastanti, per tutti e tre i soggetti coinvolti.

A Dangerous Method vede Michael Fassbender interpretare Carl Jung, il suo mentore Sigmund Freud ha il volto di Viggo Mortensen. Keira Knightley è Sabina Spielrein. Il cast è completato da Vincent Cassel, Sarah Gadon e Arndt Schwering-Sohnrey.David Cronenberg firma la regia.

Il film nasce da una pièce teatrale che il suo stesso autore, Christopher Hampton, ha adattato per il grande schermo. Presentato in anteprima e in concorso alla 68ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel 2011, A Dangerous Method è uscito in Italia nel settembre dello stesso anno.