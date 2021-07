A Classic Horror Story: i registi del film oggi live su Twitch

Roberto De Feo e Paolo Strippoli, i registi di A Classic Horror Story, il nuovo film italiano uscito su Netflix il 14 luglio 2021, saranno intervistati in diretta live sul canale Twitch di Movieplayer da Gabriella Giliberti, titolare della rubrica "Mistress of Horror", live oggi alle ore 17:00.

Dopo aver vinto il premio per la miglior regia al Taormina Film Fest sembra proprio che il film abbia convinto tutti, trasformandosi in una vera e propria occasione per tornare ad apprezzare gli horror italiani: al suo interno c'è tutto ciò che vi aspettereste dal genere e molto di più. La pellicola è stata definita dalla critica come "L'horror italiano più sorprendente dell'anno. La paura è di scena a Taormina e è forse l'inizio di una nouvelle vague horror."

A Classic Horror Story: una sequenza del film horror

La trama del film narra il viaggio di Elisa (Matilda Lutz), Fabrizio (Francesco Rosso), Riccardo (Peppino Mazzotta), Sofia (Yulia Sobol) e Mark (Will Merrick), cinque carpooler che si trovano a condividere un camper. Destinazione? Calabria. Come in tutti i film horror l'imprevisto è dietro l'angolo: è notte e, per evitare la carcassa di un animale, Mark conduce il camper contro un albero.

I protagonisti di A Classic Horror Story, una volta svegli si trovano in una radura circondata dal bosco e con in mezzo una casa di legno che assomiglia più a una chiesa. Presto scopriranno di essere braccati da un gruppo di contadini che venerano i Tre cavalieri d'onore, ovvero Osso, Mastrosso e Carcagnosso, i padri fondatori della mafia, della 'ndrangheta e della camorra.