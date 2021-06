A Cena con il Lupo - Werewolves Within, il trailer esclusivo della dark comedy con misteri e licantropia

Se avete voglia di un whodunnit carico di humor e licantropia cliccate play sul trailer esclusivo di A Cena con il Lupo - Werewolves Within, il nuovo film in arrivo on demand dal 2 luglio.

A Cena con il Lupo - Werewolves Within è il whodunit con lupi mannari prodotto da Ubisoft Film & Television e Vanishing Angle in arrivo on demand dal 2 luglio su Sky Primafila, Sony, Amazon, G-Play, Apple TV, Rakuten, Chili, Infinity e Tim Vision, del quale potete vedere il trailer in esclusiva qui sopra.

Scritta da Mishna Wolff e diretta da Josh Ruben, A Cena con il Lupo - Werewolves Within è una dark comedy che ricrea in maniera inedita le atmosfere del gioco di Red Storm Entertainment Werewolves Within, portando in vita il mistero che attanaglia una piccola cittadina americana, senza però dimenticarsi di aggiungere la dose perfetta di umorismo, bilanciando al meglio i generi horror, comedy e mystery.

Come anticipa anche la sinossi del film, infatti, "Una bufera di neve intrappola i residenti della cittadina di Beaverfield nell'albergo locale, e il ranger forestale Finn e l'impiegata postale Cecily dovranno cercare di mantenere pace e tranquillità tra i cittadini per poter scoprire la verità sulla misteriosa creatura che sta terrorizzando la comunità". Insomma, un whodunnit tanto terrificante quanto esilarante, con il titolo strizza l'occhio a Cena con delitto - Knives Out. "Ho adorato Knives Out" - ha spiegato il regista del film, Josh Ruben - "Quando si tratta di gialli, se la struttura drammatica è costellata di momenti di fragorose risate e di violenza, mi appassiono"

Un film, ha aggiunto Ruben, che "ha il sapore de I Goonies, Hot Fuzz e Tremors", anche se lui ha dichiarato che tra i film che lo hanno ispirato ci sono anche Nightmare, Scuola di mostri e Beetlejuice. "Sono pazzo di quell'epoca VHS della mia vita. Mi piace evadere dalla realtà".

"L'essenza del film è la stessa del gioco: un gruppo di persone sedute attorno a un fuoco che si domandano "Chi è il lupo mannaro?" - ha spiegato a sua volta la sceneggiatrice Mishna Wolff "Questa è stata la prima parte sulla quale ho iniziato a lavorare. Mi sono chiesta "qual è la versione più divertente di quella conversazione?". Lo scopriremo dal 2 luglio, quando saremo ufficialmente invitati A cena col lupo. E se ve lo state chiedendo, Wolff è un cognome decisamente "lupesco", come ha confermato la stessa sceneggiatrice: "Per tutta la vita, ho sempre provato un'attrazione per i lupi. Il cognome Wolff, in tedesco, significa letteralmente lupo. E questo mi rende felice". Tutto chiaro, no?

Nel cast di A Cena con il Lupo - Werewolves Within troviamo Sam Richardson, Milana Vayntrub,Harvey Guillén, Cheyenne Jackson, Micaela Watkins, George Basil, Sarah Burns, Michael Chernus, Catherine Curtin, Wayne Duvall, Glenn Flesher e Anni Krueger.