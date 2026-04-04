A cena con il dittatore: gli chef di Franco progettano la fuga in una clip esclusiva

Il regime franchista diventa oggetto di derisione nella commedia nera A cena con il dittatore, diretta dallo spagnolo Manuel Gómez Pereira. Il film, adattamento della commedia teatrale di José Luis Alonso De Santos La cena de los generales, riunisce un parterre di star del calibro di Mario Casas, Alberto San Juan, Nora Hernández e Asier Etxeandia.

Episodio fictional, ma plausibile, il film in uscita nei cinema il 9 aprile con Officine Ubu immagina una cena offerta in onore del Generalissimo Franco che vede riuniti gli chef più in voga della nazione, tirati fuori appositamente dal carcere perché... comunisti. un assaggio della veerve della commedia brillante ce la fornisce la concitata clip esclusiva lanciata da Movieplayer.it.

Una scena di A cena con il dittatore

Trama completa di A cena con il dittatore

Spagna, 1939. Due settimane dopo la fine della Guerra Civile, il generale Franco ordina una cena celebrativa al lussuoso Hotel Palace di Madrid. Un giovane tenente, il maître dell'hotel e un gruppo di prigionieri repubblicani, chef sopraffini, vengono costretti a preparare il banchetto in tempi record. Ma i cuochi, oltre al menù, stanno pianificando anche la loro fuga.

Nella clip esclusiva vediamo il gruppo di cuochi intenti a convincere il maître dell'hotel Genaro (Alberto San Juan) a dargli la chiave della cantina, via di fuga più sicura per abbandonare il paese, come gli spiegano. Lui però si rifiuta perché non vuole essere accusato di favoreggiamento. All'improvviso, attratto dal loro vociare, irrompe nella stanza il tenente Medina. Di fronte alla sua richiesta di spiegazioni, Genaro non denuncia gli chef, ma mente spiegando che stanno litigando perché hanno fame e vogliono mangiarsi la cena subito.

Quando la satira politica aiuta a combattere le ingiustizie

"Ho voluto realizzare una commedia antibellica, necessaria, capace di muoversi tra dolore e sorriso senza banalizzare la tragedia della Guerra Civile", ha dichiarato il regista. "Un racconto profondamente umano, ambientato in quel fragile momento in cui la pace è dichiarata, ma la paura continua ad aleggiare".

Campione di incassi in Spagna, A cena con il dittatore è una commedia irresistibile, dove il racconto attraversa la tragedia e la commedia, rivelando tutto il pathos di quel momento storico. Candidato a otto premi Goya, il film ne ha vinti due per la miglior sceneggiatura non originale e per i migliori costumi.