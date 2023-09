A caccia del vedovo d'oro stasera su Rai2: trama e cast del film tratto da una storia vera

Una prima visione assoluta quella proposta stasera su Rai2 in prima serata: è A caccia del vedovo d'oro, thriller trasmesso da Lifetime nel 2021, tratto da una spaventosa storia vera. La vicenda, risalente agli anni '90, con protagonisti un anziano milionario e una cameriera disposta a tutto, aveva già ispirato il romanzo The Fortune Hunter di Suzy Spencer, di cui il film è un adattamento.

La trama

A caccia del vedovo d'oro: un'immagine del film

Steven Beard, professionista nel campo della comunicazione e milionario, è un vedovo di settant'anni. Solitario e annoiato, ama passare il tempo al country club di Austin, Texas. Lì incontra Celeste, un'attraente cameriera che gli serve drink ogni giorno. Affettuosa e ottimista, Celeste, madre di due figlie adolescenti, inizia una relazione con Steven e ben presto i due si sposano. La sua vita, e quelle delle sue figlie, cambia da un giorno all'altro: si trasferiscono in un'enorme villa in Texas, con auto, lussi e tutto ciò che avevano sempre sognato. Ma questo non è abbastanza, lei vuole di più. Ruba i gioielli dell'ex moglie di Steven, spende troppi soldi e si mette contro la figlia di suo marito, Becky. Quando Celeste viene ricoverata in una struttura di salute mentale per depressione, incontra e seduce un'altra paziente convincendola che l'unico modo per stare insieme è uccidere suo marito.

Il cast

A caccia del vedovo d'oro: una scena del film

Diretto da Robin Hays, A caccia del vedovo d'oro vede nel cast Julie Benz ed Eli Gabay nei panni rispettivamente di Celeste e Steven Beard. Justine Warrington è Tracey Tarlton, Roan Curtis interpreta Kristina, Georgia Bradner è Jennifer, Patricia Harras è Becky, la figlia di Steven. E ancora, Rob LaBelle nei panni di Nick Masters, Viv Leacock è il detective Rolands, Laara Sadiq è la detective Gates.

Ecco il trailer in lingua originale: