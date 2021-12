A 1000 km dal Natale, su Netflix in streaming da oggi

A 1000 km dal Natale, il nuovo film originale Netflix spagnolo diretto da Álvaro Fernández Armero con Tamar Novas e Andrea Ros, arriva oggi 24 dicembre in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Raúl detesta enormemente il Natale e in generale il periodo delle festività. In quel lasso di tempo, infatti, gliene sono capitate di ogni tipo: una disavventura dietro l'altra, sempre concentrate in quei giorni. Per tale ragione ha deciso di allontanarsi definitivamente da ogni riferimento natalizio, tanto da partire per lidi caldi e lontani in corrispondenza della settimana della ricorrenza.

Questa volta, però, il suo capo ha altri progetti: Raúl potrà sì andare via ma per lavoro, con destinazione una fabbrica (della quale dovrà procedere alla verifica dei conti) di "turrones di Valverde", il dolce tipico di una città della Spagna che incentra la propria economia proprio sul Natale. Qui dovrà alloggiare insieme a Paula, un'insegnante del luogo che, come tutti i suoi conterranei, ha una sfrenata passione per le tradizioni, e coltiva un sogno: creare il presente vivente più grande d'Europa... Riuscirà Raúl a scacciare finalmente il proprio peggior incubo?

