Patrick Dempsey con la maschera: “È un bel giorno per salvare vite”

Patrick Dempsey incoraggia i suoi fan ad usare la mascherina, l'attore ha ripreso i panni del suo personaggio di Grey's Anatomy ed ha postato una foto su Instagram scrivendo la frase usata dal dottor Derek Shepherd prima di eseguire un intervento chirurgico.

L'uso della mascherina negli Stati Uniti non è stato incoraggiato dalle autorità, spesso lo stesso presidente Trump gira senza indossare il presidio che, secondo i virologi, può esserci di grande aiuto in questo periodo. Per sensibilizzare i propri fan all'uso della mascherina, molte star di Hollywood si stanno facendo fotografare mentre la indosano, a queste si è aggiunto Patrick Dempsey. Alcuni mesi fa insieme a Eric Dane - che ha interpretato il chirurgo plastico Mark Sloan nella serie creata da Shonda Rhimes - l'attore si era fatto fotografare, nello scatto i due amici rispettavano la distanza sociale. Oggi Patrick Dempsey ha pubblicato sul suo account di Instagram un suo primo piano con il viso coperto da una maschera a scacchi bianca e nera. "È una bella giornata per salvare vite", l'attore 54enne ha scritto sul social network. La frase è quella che il suo personaggio di Grey's Anatomy, il dottor Derek Shepherd, ha spesso detto prima di eseguire un intervento chirurgico, un suo portafortuna.

Sabato scorso, Dempsey ha condiviso un video di Anthony Fauci, in esso l'immunologo statunitense spiega l'importanza che ogni singola persona ha per mettere fine a questo difficile momento. Patrick Dempsey è stato impegnato recentemente nella serie Diavoli, il financial thriller con Alessandro Borghi andato in onda su Sky.