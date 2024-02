911 e lo spin-off 911 Lone Star stasera su Rai 2, trama e cast degli episodi dell'11 febbraio 2024

Stasera domenica 11 febbraio 2024, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi della quinta stagione di 9-1-1 e della terza stagione dello spin-off 9-1-1 Lone Star. Le serie fanno parte del franchise 9-1-1 e vantano attori come Peter Krause e Rob Lowe. Ecco le trame ed i protagonisti delle puntate di questa sera.

9-1-1

Serie drammatica che esplora il mondo frenetico e pericoloso della polizia, paramedici e vigili del fuoco che si ritrovano ad affrontare le situazioni più spaventose e scioccanti, cercando di trovare un equilibrio tra le loro vite private e il caos di quelle lavorative.

La quinta stagione di 9-1-1 è stata trasmessa negli Stati Uniti a partire da settembre 2021. La serie è stata rinnovata per una sesta stagione, già trasmessa da Fox, che poi ha deciso di cancellarla. 9-1-1 è stata salvata dalla ABC, del gruppo Disney, che manderà in onda, a partire da marzo, la settima stagione.

Stagione 5 - Episodio 6: Rissa nel braccio

Bobby e la sua squadra rispondono a una richiesta di soccorso per un incendio scoppiato in una prigione. Una volta entrati in carcere si trovano intrappolati nel pieno di una pericolosa rivolta.

Il caso nasconde un risvolto umano drammatico: un padre che vuole donare il suo cuore al figlio malato.

Cast

Angela Bassett: Athena Grant-Nash

Peter Krause: Bobby Nash

Oliver Stark: Evan Buckley

Kenneth Choi: Howard Han

Ryan Guzman: Eddie Diaz

Aisha Hinds: Hen Wilson

Corinne Massiah: May Grant

Marcanthonee Jon Reis: Harry Grant

Rockmond Dunbar: Michael Grant

Jennifer Love Hewitt: Maddie Buckley

Gavin McHugh: Christopher Diaz

9-1-1: Lone Star

Owen Strand, il capitano dei vigili del fuoco di New York, viene trasferito a Austin in Texas, insieme al figlio. Qui prova a salvare la vita delle persone mentre, al tempo stesso, tenta di risolvere i propri problemi personali.

La terza stagione di 9-1-1: Lone Star, spin-off di 9-1-1, è stata trasmessa negli Stati Uniti a partire da gennaio 2022. La Fox ha confermato il rinnovo della serie sia per una quarta stagione, già andata in onda, che per una quinta.

Tuttavia, a causa dello sciopero degli autori e degli attori, si prevede un ritardo nell'uscita della quinta stagione, che dovrebbe essere trasmessa il prossimo autunno.

Stagione 3 - Episodio 6: Gli ATX-Files

Judd, Nel tentativo di creare un rapporto con suo figlio Wyatt, lo porta con sé e Owen in una stravagante missione alla ricerca di alieni, dopo la denuncia di un loro presunto avvistamento. L'indagine prende una piega inaspettata quando vengono ritrovati due cadaveri.

Nel frattempo, Tommy si unisce a un gruppo di vedovi per il superamento del lutto. Alcuni eventi misteriosi la portano a credere che Charles stia comunicando dall'aldilà con lei e le gemelle.

Cast

Rob Lowe: Owen Strand

Ronen Rubinstein: TK Strand

Gina Torres: Tommy Vega

Rafael L. Silva: Carlos Reyes

Sierra McClain: Grace Ryder

Jim Parrack: Judd Ryder

Natacha Karam: Marjan Marwani

Julian Works: Mateo Chavez

Brian Michael Smith: Paul Strickland

Brianna Baker: Nancy Gillian

Dove vedere le due serie

9-1-1- e lo spin-off 9-1-1: Lone Star vanno in onda la domenica sera in prima serata Rai 2 in prima serata a partire dalle 21:20 e si potranno seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove saranno disponibile anche nella sezione on demand dedicata alle serie.