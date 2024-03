911 e lo spin-off 911: Lone Star stasera su Rai 2, trama e cast delle puntate del 17 marzo

Stasera domenica 17 marzo 2024, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi della quinta stagione di 9-1-1 e della terza stagione dello spin-off 9-1-1 Lone Star. Le serie fanno parte del franchise 9-1-1 e vantano attori come Peter Krause e Rob Lowe. Ecco le trame ed i protagonisti delle puntate di questa sera.

9-1-1

Serie drammatica che esplora il mondo frenetico e pericoloso della polizia, paramedici e vigili del fuoco che si ritrovano ad affrontare le situazioni più spaventose e scioccanti, cercando di trovare un equilibrio tra le loro vite private e il caos di quelle lavorative.

La quinta stagione di 9-1-1 è stata trasmessa negli Stati Uniti a partire da settembre 2021. La serie è stata rinnovata per una sesta stagione, già trasmessa da Fox, che poi ha deciso di cancellarla. 9-1-1 è stata salvata dalla ABC, del gruppo Disney, che manderà in onda, a partire da marzo, la settima stagione.

Stagione 5 - Episodio 10 - Avvolto nel rosso

Durante la Vigilia di Natale i soccorritori non solo devono affrontare situazioni di rischio per la vita delle persone, ma anche emergenze esistenziali create dalla solitudine in un giorno di festa a cui si aggiungono anche emergenze personali. Nel frattempo, Eddie deve affrontare l'emotività di Christopher.

Cast

Angela Bassett: Athena Grant-Nash

Peter Krause: Bobby Nash

Oliver Stark: Evan Buckley

Kenneth Choi: Howard Han

Ryan Guzman: Eddie Diaz

Aisha Hinds: Hen Wilson

Corinne Massiah: May Grant

Marcanthonee Jon Reis: Harry Grant

Rockmond Dunbar: Michael Grant

Jennifer Love Hewitt: Maddie Buckley

Gavin McHugh: Christopher Diaz

9-1-1: Lone Star

Owen Strand, il capitano dei vigili del fuoco di New York, viene trasferito a Austin in Texas, insieme al figlio. Qui prova a salvare la vita delle persone mentre, al tempo stesso, tenta di risolvere i propri problemi personali.

La terza stagione di 9-1-1: Lone Star, spin-off di 9-1-1, è stata trasmessa negli Stati Uniti a partire da gennaio 2022. La Fox ha confermato il rinnovo della serie sia per una quarta stagione, già andata in onda in Ameirca, che per una quinta stagione.

Tuttavia, a causa dello sciopero degli autori e degli attori, si prevede un ritardo nell'uscita della quinta stagione, che dovrebbe essere trasmessa il prossimo autunno.

Stagione 3 - Episodio 10 - Guida genitoriale

Owen, Tommy e la 126 devono soccorrere delle persone avvelenate dal monossido di carbonio, a causa di una perdita di gas, all'interno un ristorante a tema medievale. Nel frattempo, la squadra è preoccupata che Paul non si sia ancora ripreso mentalmente dall'intervento.

Cast

Rob Lowe: Owen Strand

Ronen Rubinstein: TK Strand

Gina Torres: Tommy Vega

Rafael L. Silva: Carlos Reyes

Sierra McClain: Grace Ryder

Jim Parrack: Judd Ryder

Natacha Karam: Marjan Marwani

Julian Works: Mateo Chavez

Brian Michael Smith: Paul Strickland

Brianna Baker: Nancy Gillian

Dove vedere le due serie

9-1-1- e lo spin-off 9-1-1: Lone Star vanno in onda la domenica sera in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21:20 e si possono seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sono disponibili anche nella sezione on demand dedicata alle serie.