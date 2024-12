911 6 e 911 Lone Star 4 stasera su Rai 2: trama e cast delle puntate di domenica 1 dicembre

Stasera domenica 1 dicembre a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda gli episodi inediti di 9-1-1, ambientata a Los Angeles e dello spin-off 9-1-1 Lone Star, girato ad Austin, Texas. Le due serie indagano le esperienze stressanti dei primi soccorritori, i quali vengono catapultati nelle situazioni più terribili, sconvolgenti e commoventi.

9-1-1

La serie segue gli operatori di emergenza come vigili del fuoco, paramedici e poliziotti di Los Angeles mentre affrontano situazioni pericolose e adrenaliniche. Ogni episodio esplora sia le sfide lavorative, con interventi spesso estremi, sia le dinamiche personali dei protagonisti. Creata da Ryan Murphy, il racconto combina azione, emozione e storie umane toccanti.

Sinossi dell'episodio "Guarigione"

Athena informa Bobby che, secondo il medico legale, Wendall è morto per overdose. Tuttavia, Bobby non crede a questa versione e ritiene che solo Tamara possa rivelare la verità, nonostante il suo evidente timore. Attraverso una serie di flashback, emergono dettagli più profondi sul legame speciale che univa Bobby e Wendall, svelando l'importanza della loro amicizia.

La detective incaricata dell'indagine sull'incendio alla clinica comprende rapidamente l'innocenza di Bobby. Nel frattempo, Tamara, ricoverata d'urgenza in ospedale dopo un'overdose, decide di collaborare con la polizia. La sua testimonianza permette agli investigatori di arrestare i veri responsabili dell'omicidio di Wendall. Finalmente, Bobby viene scagionato da ogni accusa, trovando così giustizia per il suo amico e la possibilità di chiudere questo capitolo doloroso.

Interpreti e personaggi

Angela Bassett : Athena Grant-Nash

: Athena Grant-Nash Peter Krause : Bobby Nash

: Bobby Nash Oliver Stark : Evan Buckley

: Evan Buckley Ryan Guzman : Eddie Diaz

: Eddie Diaz Jennifer Love Hewitt : Maddie Buckley

: Maddie Buckley Aisha Hinds : Hen Wilson

: Hen Wilson Kenneth Choi : Howard Han

: Howard Han Rockmond Dunbar : Michael Grant

: Michael Grant Corinne Massiah : May Grant

: May Grant Marcanthonee Jon Reis : Harry Grant

: Harry Grant Gavin McHugh: Christopher Diaz

Parte del cast della serie 9-1-1

9-1-1 Lone Star

Spin-off della serie creata da Ryan Murphy, segue le vicende di un gruppo di soccorritori a Austin, Texas. Al centro c'è il Capitano Owen Strand, interpretato da Rob Lowe, che guida la squadra di vigili del fuoco in missioni pericolose, mentre affronta anche le sue sfide personali. La serie combina azione, dramma e momenti emotivi, esplorando temi come resilienza e spirito di squadra.

Sinossi dell'episodio: "Scorri a sinistra"

Marjan, scossa dalla notizia che il suo ex fidanzato sta per diventare padre con la nuova compagna, viene incoraggiata dai colleghi a esplorare nuovamente il mondo degli appuntamenti per aprirsi a nuove possibilità amorose. Nonostante le sue iniziali esitazioni, Marjan considera l'idea, anche se il passato continua a pesare sulle sue scelte.

Nel frattempo, la squadra riceve una chiamata d'emergenza in un motel, dove una donna incinta, accecata dalla rabbia, si scaglia contro la struttura sospettando che suo marito la stia tradendo. La situazione, carica di tensione e imprevedibilità, richiede non solo l'intervento tecnico della squadra, ma anche la loro capacità di gestire con delicatezza le forti emozioni in gioco.

Interpreti e personaggi