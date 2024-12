911 6 e 911 Lone Star 4 stasera su Rai 2: trama e cast delle puntate del 15 dicembre

Questa sera, domenica 15 dicembre, alle 21:20 su Rai 2, tornano gli episodi inediti di 9-1-1, ambientata a Los Angeles, e del suo spin-off 9-1-1: Lone Star, ambientato ad Austin, Texas. Entrambe le serie esplorano le esperienze intense e adrenaliniche dei primi soccorritori, impegnati a fronteggiare le situazioni più drammatiche, sconvolgenti ed emozionanti.

9-1-1

La serie racconta le vicende degli operatori di emergenza di Los Angeles, tra cui vigili del fuoco, paramedici e poliziotti, impegnati ad affrontare situazioni estremamente pericolose e ricche di adrenalina. Ogni episodio intreccia interventi spettacolari e carichi di tensione con le vicende personali dei protagonisti, offrendo uno sguardo profondo sulle sfide del loro lavoro e della loro vita privata. Creata da Ryan Murphy, la serie unisce azione, emozione e storie umane di grande impatto.

Sinossi dell'episodio: Ansia da prestazione

L'episodio di stasera si apre con un'emergenza decisamente insolita per la squadra: un intervento durante una gara di bodybuilding. Uno dei partecipanti accusa un grave malore, scatenando il caos. I membri del team si trovano a fronteggiare non solo l'emergenza medica, ma anche le difficoltà logistiche nel gestire un evento affollato.

Nel frattempo, Bobby si concentra sulle valutazioni del personale, un compito che lo porta a prendere decisioni cruciali per la crescita della squadra e a sospendere Chimney dal servizio per la mancanza di leadership. Chimney viene assegnato come istruttore presso l'accademia dei pompieri dove incontra Ravi che condivide un passato professionale simile al suo.

Sul fronte personale, Eddie si trova coinvolto in una situazione inaspettata. Sua zia, preoccupata per la sua solitudine, organizza un incontro con una donna: Vanessa, la nipote di una sua amica. I due vanno in un night club, tuttavia Eddie non ha nessuna intenzione di continuare a frequentare Vanessa con cui è uscito solo per accontentare la zia.

Interpreti e personaggi

Angela Bassett : Athena Grant-Nash

: Athena Grant-Nash Peter Krause : Bobby Nash

: Bobby Nash Oliver Stark : Evan Buckley

: Evan Buckley Ryan Guzman : Eddie Diaz

: Eddie Diaz Jennifer Love Hewitt : Maddie Buckley

: Maddie Buckley Aisha Hinds : Hen Wilson

: Hen Wilson Kenneth Choi : Howard Han

: Howard Han Rockmond Dunbar : Michael Grant

: Michael Grant Corinne Massiah : May Grant

: May Grant Marcanthonee Jon Reis : Harry Grant

: Harry Grant Gavin McHugh: Christopher Diaz

Brian Michael Smith interpreta Paul Strickland

9-1-1 Lone Star

Spin-off della celebre serie creata da Ryan Murphy, 9-1-1: Lone Star segue le vicende di un gruppo di soccorritori ad Austin, Texas. Protagonista è il Capitano Owen Strand, interpretato da Rob Lowe, un leader carismatico che guida la squadra di vigili del fuoco in missioni ad alto rischio, mentre affronta anche difficoltà personali. La serie mescola azione, dramma e intensi momenti emotivi, approfondendo temi come la resilienza e il valore del lavoro di squadra.

Sinossi dell'episodio: "J'accuse!"

Owen chiede aiuto a Paul per dimostrare l'innocenza di Kendra, convinto che le accuse contro di lei siano infondate e parte di un malinteso più grande. Nel frattempo, Tommy si trova al centro di insistenti pettegolezzi all'interno della comunità della chiesa, che mettono in discussione la sua relazione con il pastore Trevor.

Interpreti e personaggi