9-1-1 e lo spinoff 9-1-1: Lone Star ottengono il rinnovo da parte di Fox

9-1-1 e lo spinoff 9-1-1: Lone Star hanno ufficialmente ottenuto il rinnovo da parte del network Fox in vista della prossima stagione, nonostante attualmente tutte le produzioni siano in pausa.

L'emittente ha voluto dare fiducia ai due progetti che torneranno quindi con nuove puntate.

La serie creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear ritornerà quindi con una quarta stagione, mentre lo spinoff ha ottenuto la conferma necessaria per realizzare un secondo ciclo di episodi.

Michael Thorn, responsabile di Fox, ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "9-1-1 e 9-1-1: Lone Star sono due delle serie drammatiche più forti ed elettrizzanti sugli schermi delle emittenti tradizionali, oltre a essere elementi importanti per FOX Entertainment. I creatori e gli incredibili team di sceneggiatori, registi, interpreti e troupe realizzano magie sbalorditive e che tengono incollati alle sedie in ogni episodio. Da terremoti a Los Angeles e tsunami ai tornado di dimensioni paragonabili al Texas e cavalli selvaggi, entrambi gli show offrono uno spettacolo incredibile con personaggi forti e con cui è facile identificarsi che si seguono con attenzione settimana dopo settimana. Non vediamo l'ora di assistere a molti altri salvataggi elettrizzanti in entrambe le serie che aiuteranno a rendere onore alle persone coraggiose che lavorano nel pronto intervento in questa nazione e intorno al mondo".

9-1-1 ha tra le sue star Angela Bassett e Peter Krause, mentre lo spinoff può contare su un cast composto dalle star Rob Lowe e Liv Tyler.