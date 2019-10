6 Underground: Ryan Reynolds nel trailer del film Netflix di Michael Bay

Ecco Ryan Reynolds nel trailer dell'action thriller 6 Underground, diretto da Michael Bay e in arrivo su Netflix a dicembre.

Azione e adrenalina nel primo trailer di 6 Underground, action thriller targato Netflix diretto da Michael Bay e interpretato dalla star Ryan Reynolds. Era stato lo stesso regista, ieri via Instagram, ad anticipare la clip di 6 Underground, che tra le altre cose lascia intravedere le spettacolari sequenze di 6 Underground girate a Firenze e in altre località italiane. Tra le anticipazioni fornite da Bay anche il fatto che il trailer avrebbe offerto un assaggio di divertimento in un film che lo riporta al suo stile inconfondibile, fatto di salti nel vuoto, inseguimenti automobilistici, sparatorie e, naturalmente, esplosioni.

6 Underground è un action thriller prodotto da Netflix che vede nel cast le star Ryan Reynolds, Ben Hardy, Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Dave Franco, Adria Arjona e Sebastian Roché.

Il plot di 6 Underground ruota attorno a sei miliardari che fingono la loro morte per formare una squadra d'elite di vigilantes e dare la caccia ai criminali.

6 Underground, costato tra i 150 e i 170 milioni, arriverà su Netflix il giorno 13 dicembre.