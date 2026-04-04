4x4 stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller argentino

Se pensate che un SUV sia solo un mezzo di trasporto comodo e sicuro, il film di stasera vi farà decisamente cambiare idea. Sabato 4 aprile, alle 21:20, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) propone in prima serata 4x4, un thriller adrenalinico e claustrofobico firmato dal regista argentino Mariano Cohn che compare anche in veste di co-sceneggiatore con Gastòn Duprat. Preparatevi a un'esperienza cinematografica dove lo spazio si restringe e la tensione sale alle stelle.

La Trama del film di Rai 4: Una trappola d'acciaio

Buenos Aires. Un quartiere residenziale apparentemente tranquillo. Ciro, un giovane ladruncolo esperto, mette gli occhi su un lussuoso SUV parcheggiato. Entrare è un gioco da ragazzi: rompe il vetro, si siede al volante e inizia a smontare l'autoradio.

Il problema sorge quando decide di uscire. Le portiere sono bloccate, i vetri sono blindati e antiproiettile, e l'abitacolo è totalmente insonorizzato. Nessuno fuori può sentirlo, nessuno può vederlo. Ciro non è solo rimasto chiuso fuori: è caduto nella trappola tesa da qualcuno che ha deciso di farsi giustizia da solo.

4x4: Peter Lanzani in una foto

Il Cast di 4x4

Nonostante l'ambientazione ristretta, il film regge su interpretazioni magistrali:

Peter Lanzani: Nel ruolo di Ciro. L'attore argentino (già visto in Argentina, 1985) offre una prova fisica e psicologica incredibile, restando quasi da solo in scena per l'intera durata del film.

Nel ruolo di Ciro. L'attore argentino (già visto in Argentina, 1985) offre una prova fisica e psicologica incredibile, restando quasi da solo in scena per l'intera durata del film. Dady Brieva: Interpreta il misterioso ed enigmatico proprietario del veicolo.

Interpreta il misterioso ed enigmatico proprietario del veicolo. Luis Brandoni: Nel ruolo di Julio Amadeo, un mediatore della polizia in pensione.

Nel ruolo di Julio Amadeo, un mediatore della polizia in pensione. Noelia Castaño : Agente L. Tapia, una poliziotta in pattuglia.

: Agente L. Tapia, una poliziotta in pattuglia. Alejandro Paker : capo della polizia.

: capo della polizia. Gustavo Rodriguez: Agente di polizia.

Dady Brieva

Curiosità e dietro le quinte del thriller

Ispirato alla realtà: Anche se sembra l'incubo di uno sceneggiatore sadico, la vicenda trae ispirazione da alcuni fatti realmente accaduti in Brasile , dove i proprietari di auto di lusso hanno iniziato a blindare i mezzi in modi estremi per difendersi dalla criminalità urbana.

Anche se sembra l'incubo di uno sceneggiatore sadico, la vicenda trae ispirazione da alcuni fatti realmente accaduti in , dove i proprietari di auto di lusso hanno iniziato a blindare i mezzi in modi estremi per difendersi dalla criminalità urbana. Dalla commedia al trap-movie: Il regista Mariano Cohn è lo stesso dell'acclamato film Il cittadino illustre. Qui, insieme al fido sceneggiatore Gastón Duprat, abbandona i toni grotteschi per esplorare il genere trap-movie (film trappola), riuscendo a mantenere una tensione costante in pochissimi metri quadrati.

Il regista Mariano Cohn è lo stesso dell'acclamato film Il cittadino illustre. Qui, insieme al fido sceneggiatore Gastón Duprat, abbandona i toni grotteschi per esplorare il genere (film trappola), riuscendo a mantenere una tensione costante in pochissimi metri quadrati. Un set "componibile": Per girare all'interno dell'abitacolo e permettere alla cinepresa movimenti impossibili, sono stati utilizzati diversi modelli del SUV, alcuni dei quali completamente smontabili per inserire le lenti tra i sedili e il cruscotto.

Per girare all'interno dell'abitacolo e permettere alla cinepresa movimenti impossibili, sono stati utilizzati diversi modelli del SUV, alcuni dei quali completamente smontabili per inserire le lenti tra i sedili e il cruscotto. Remake: Locked - In trappola con Bill Skarsgård è un film statunitense del 2025 diretto da David Yarovesky, remake del film argentino 4x4.

Dove vedere 4x4 in tv e in streaming

Il thriller claustrofobico andrà in onda stasera, sabato 4 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 4. 4x4 sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.