39 Torino Film Festival: Between Two Dawns e gli altri vincitori del concorso internazionale

Premio speciale della giuria ex aequo

El Planeta e Feathers

Con la seguente motivazione: "Per la sua denuncia lievemente comica ma ugualmente emozionante dell'incerto futuro dell'Europa e del declino della società moderna esposta attraverso la particolare relazione madre e figlia. Il premio speciale della giuria ex aequo va a Amalia pullman per El Planeta. Un autore potente, audace ed espressivo che domina con maestria i numerosi livelli del linguaggio cinematografico. Il premio speciale della giuria ex aequo va a Omar El Zohairy per Feathers."