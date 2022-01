355, Jessica Chastain racconta: "Sono finita in ospedale dopo uno stunt andato male"

In 355 vedremo tanta azione e stunt formidabili, ma Jessica Chastain ha avuto qualche disavventura nel portarli sullo schermo, e ci ha guadagnato anche un viaggetto in ospedale.

Jessica Chastain le dà di santa ragione in qualità di spia nel suo nuovo film, 355, ma ci sono stati anche dei momenti in cui lei stessa ne è uscita un po' malconcia... Come quando è andata in ospedale dopo uno stunt non molto riuscito.

A raccontarlo è proprio Chastain al Late Late Show di James Corden, dove spiega come è stato realizzato il film (lei è anche produttrice della pellicola), e come siano riusciti a fare davvero tanto con un budget piuttosto limitato.

Ma budget limitato o meno, il film presenta delle grandi scene d'azione, e degli stunt piuttosto formidabili, molti dei quali realizzati dagli stessi attori: "Ti devi essere infortunata, a un certo punto, perché alcune delle cose che fate qui sono davvero ridicole!" chiede Corden, e in effetti Chastain ammette che in un paio di occasioni è dovuta davvero andare in ospedale.

"C'è stato un giorno in cui mi sono davvero preoccupata" ha aggiunto Penelope Cruz, sua co-star nel film.

"Stavo girando una scena di lotta, e il pavimento era di marmo. Ho giudicato male le distanze. E ho sentito un 'crack'" elabora Chatain, e scherza "Potrebbe essere quello il motivo per cui sono così adesso!".

"A quel punto si sono fermati tutti, avevano un'aria parecchio spaventata. E e io sono rimasta un po' sorpresa. Non sapevo cosa stesse succedendo" continua l'attrice "Poi si avvicina la mia controfigura, lei è francese e non parla granché inglese, e mi dice 'Scusa ma dovrò metterlo a posto'. E io 'Mettere a posto cosa? Mi è uscito il cervello dalla testa? Che sta succedendo?'. Ma a quanto pare si trattava solo di un bernoccolo. Così ho girato un altro paio di scene, perché non mi arrendo facilmente, e poi sono andata in ospedale".

E tutto è bene quel che finisce bene, insomma, anche perché quella non fu mica l'unica volta in cui Jessica si è fatta male sul set, come ricorda Yahoo! Entertainment... Almeno in un'altra occasione è finita in ospedale, ma in quel caso solo perché costretta da Cruz "La convincemmo ad andare in ospedale per un controllo, perché lei non ne voleva sapere!".